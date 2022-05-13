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Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Son defa yazacağım...'

13.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den deprem tahmini ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, kesin bir dille yapılan deprem tahmini açıklamalarına tepki gösterdi. Her depremin kendi özgü davranışları ve belirtileri olduğunu söyleyen Görür, yapılan yanlış tahminlerin kamu düzenini bozabileceğini ifade etti. "Son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım" diyen Görür, deprem tahminlerini falcılığa benzetti. İşte Görür'ün dikkat çeken o açıklamaları!

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Son defa yazacağım...'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem tahminine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Şu ana kadar depremin kesin olarak hangi tarihte olacağını verebilecek bulgulara ulaşılamadı" dedi. Her depremin kendi özgü davranışları ve belirtileri olduğunu ifade eden Görür, "Tüm depremler için geçerli olabilecek ortak ve karakteristik parametreler yok" dedi.

Kesin dille yapılan deprem tahmini açıklamalarına tepki gösteren Görür, bu açıklamaların kamu düzenini bozabileceğini ifade etti. Görür, "İşin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır" ifadesini kullandı.

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İşte Naci Görür'ün o açıklaması:

"Arkadaşlar, bu deprem tahmini konusunda son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım. Hala daha ısrarcı olursanız siz bilirsiniz. Bugün bilim dünyası ağırlıklı olarak depremi belirli bir periyot içerisinde öngörüp gerekli risk analizlerini yaparak zarar azaltma çalışmalarına konsantre oluyor. Çünkü şu ana kadar depremin kesin olarak hangi tarihte olacağını verebilecek bulgulara ulaşılamadı. Bunun sebebi de her depremin kendine özgü davranış ve belirtileri var. Yani tüm depremler için geçerli olabilecek ortak ve karakteristik parametreler yok.

"KAMU DÜZENİNİ BOZAMAZSIN"

Öyle olunca da depreme kesin yer, zaman ve büyüklük veremiyorsunuz. Şu tarihe kadar şurada veya burada şu veya bu büyüklükte deprem olacak demenin bir anlamı yok. Çünkü bu laflara güvenerek milyonlarca insanı mobilize edemez, kamu düzenini bozamazsın. Bunu yapmak en az bir deprem kadar zarar verir, kaotik olaylar olur. Ben TÜBİTAK MAM (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi) başkanıyken çok ciddi yöntemlerle deprem tahmini konusunda araştırmalar yapıyorduk ve iyi bir yüzdeyle tutanlar da oluyordu, tutmayanlar da. Ama işin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır."

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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