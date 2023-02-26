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Prof. Dr. Naci Görür 'Son derece sakıncalı' diyerek uyardı! 'Ciddi çatlak ve tahribat alabilir' Valilik inşaatlarla ilgili gelişmeyi duyurmuştu...

26.02.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından uzmanların depreme ve deprem sonrasına ilişkin uyarıları dikkatle takip ediliyor. Tüm Türkiye'nin tedirgin olduğu deprem gündeminde açıklamaları en çok takip edilen isimlerden bir tanesi de Prof. Dr. Naci Görür. Görür Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmenin son derece sakıncalı olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Prof. Dr. Naci Görür 'Son derece sakıncalı' diyerek uyardı! 'Ciddi çatlak ve tahribat alabilir' Valilik inşaatlarla ilgili gelişmeyi duyurmuştu...

Deprem felaketinde çok sayıda ilde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Tüm Türkiye tek yürek olup deprem felaketinin yaralarını sarmak için çabalarken bir yandan da depremlere ilişkin tedirginlik yaşayan vatandaşlar uzman isimlerin açıklamalarını dikkatle takip ediliyor. Son dönemde açıklamaları en çok merak edilen isimlerden bir tanesi de Prof. Dr. Naci Görür. Katıldığı programlarda açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından da sık sık uyarılarda bulunuyor. Görür son olarak Twitter'dan önemli bir uyarı daha yaptı.

"SON DERECE SAKINCALI"

Görür paylaşımında "Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ ÇATLAK VE TAHRİBAT ALABİLİR"

Açıklamasının devamında Görür "Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir." dedi.

GÖRÜR

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Deprem felaketinden etkilenen yerlerden olan Adana'da da Valilikten önemli bir açıklama gelmişti. Adana Valiliği 22 Şubat'ta yaptığı açıklamasında "6 Şubat 2023 tarihinden önce inşasına başlanmış ancak yapımı henüz tamamlanmamış inşaatların yapımı durdurulacaktır. İlgili kurumlara gönderdiğimiz resmi yazıda açıklandığı üzere; bu inşaatlarla ilgili olarak görevli teknik heyet tarafından hazırlanan raporun ilgili idarece değerlendirilmesinden sonra uygun olduğuna karar verilenlerin faaliyetlerine izin verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.

adanaval

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