Profesyonel temizlikçiden temizlik sırları! İşte kimsenin bilmediği o püf noktalar...

Temizlik yaparken önce hangi alanlardan başlamanız gerektiğine karar veremiyorsanız yaptığınız temizliğin daha kalıcı olmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ev temizliği, doğru yöntemlerle ve ipuçlarıyla yapıldığında aslında çok kolaydır. Pratik ve hızlı temizlik için gereken tüm ipuçları burada.
DÜZENLİ BİR EVİN TEMİZLİĞİ ÇOK DAHA KOLAYDIR!
Ev temizliğini zorlaştıran etkenlerden bir tanesi de evin dağınık olmasıdır. Önce dağınıkları toplamak, onları yerine yerleştirmek ve ardından temizliğe başlamak iş yükünüzü üç katına çıkarır. Bu sebeple evinizin düzenli olmasına dikkat etmelisiniz. Tamamen düzenli bir salonu silip süpürmek hem sizi yormayacak hem de kısa sürecektir.
Dağınık bir ev görüntüsünden kurtulmanın yolunu da söylemeden geçmeyelim. Düzenli evlerin kilit noktası "az eşya, çok saklama alanı" prensibinden geçer. Tozunu alıp sileceğiniz bir konsolun üzerinde onlarca biblo, çiçek ve dekoratif obje varsa işinizi iki kat daha yavaş yaparsınız. Evdeki eşyalar için geniş bir saklama alanınız yoksa pek çok eşyayı koltukların ve masaların üzerinde bulabilirsiniz. Fonksiyonel saklama alanları üreterek temizlik sürenizi minimumda tutabilirsiniz.
SİRKE VE BEYAZ SABUN KURTARICIDIR!
Günümüzde markete gittiğiniz zaman evin her bölümü ve her eşya parçası için farklı bir temizlik ürünü satıldığını görebilirsiniz. Aslında, bu kadar fazla ürün satın almaya hiç gerek yok. Sirke ve beyaz sabun varsa eviniz için gerekli pek çok temizliği kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu iki temel malzemeye karbonat ve deterjan gibi ek ürünler eklemek de mümkün.
Özellikle ocak temizliğinde rendelenmiş beyaz sabun işinizi oldukça kolaylaştırır. Bir tutam beyaz sabun rendesi ve sünger yardımıyla ocak bek şapkalarını ovduğunuzda, su ve yağ gibi izlerden kurtulabilirsiniz. Üstelik pek çok krem temizleyicinin aksine, beyaz sabun yüzeyde çizikler oluşturmaz ve yüzeyin parlaklığını korur. Banyo ve lavabo gibi yüzeylerin temizliğinde de sirke, beyaz sabun ve karbonat kullanabilirsiniz.
DIŞTAN İÇE, YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU İLERLEYİN!
Siz de temizlik yaparken işin içinde kaybolanlardansanız, bu sloganı kendinize hatırlatabilirsiniz. Özellikle bahar temizliği gibi büyük temizliklerde oldukça işe yarayan bu yöntem, tüm temizliği kolaylıkla tamamlamanıza yardımcı olur. Camları silmeden önce evi süpürürseniz, cam silme işlemi sonrası zemin yeniden kirlenecektir. Bu sebeple cam, perde, avize, duvar, tablolar gibi bir sırayla başladığınızda ve yerleri silerek bitirdiğinizde, tüm odanız detaylı olarak temizlenmiş olacaktır.
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