Profesyonel temizlikçiden temizlik sırları! İşte kimsenin bilmediği o püf noktalar...

Temizlik yaparken önce hangi alanlardan başlamanız gerektiğine karar veremiyorsanız yaptığınız temizliğin daha kalıcı olmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ev temizliği, doğru yöntemlerle ve ipuçlarıyla yapıldığında aslında çok kolaydır. Pratik ve hızlı temizlik için gereken tüm ipuçları burada.

DÜZENLİ BİR EVİN TEMİZLİĞİ ÇOK DAHA KOLAYDIR!

Ev temizliğini zorlaştıran etkenlerden bir tanesi de evin dağınık olmasıdır. Önce dağınıkları toplamak, onları yerine yerleştirmek ve ardından temizliğe başlamak iş yükünüzü üç katına çıkarır. Bu sebeple evinizin düzenli olmasına dikkat etmelisiniz. Tamamen düzenli bir salonu silip süpürmek hem sizi yormayacak hem de kısa sürecektir.

Dağınık bir ev görüntüsünden kurtulmanın yolunu da söylemeden geçmeyelim. Düzenli evlerin kilit noktası "az eşya, çok saklama alanı" prensibinden geçer. Tozunu alıp sileceğiniz bir konsolun üzerinde onlarca biblo, çiçek ve dekoratif obje varsa işinizi iki kat daha yavaş yaparsınız. Evdeki eşyalar için geniş bir saklama alanınız yoksa pek çok eşyayı koltukların ve masaların üzerinde bulabilirsiniz. Fonksiyonel saklama alanları üreterek temizlik sürenizi minimumda tutabilirsiniz.