Profesyoneller bile bu hataları yapıyor! İşte görüntünüzü bozan manikür hataları

EKİPMALARI YIKAMAMAK Araçlarınızı sterilize etmek ilk adım ve bir numaralı önceliğiniz olmalıdır. Araştırmaya göre, tırnaklarımızın etrafındaki ve altındaki alan en büyük zararlı bakteriyi depolar ve eğer bu aletler dezenfektanla temizlenmezde mikropların yayılmasına neden olur. Çok yaygın yapılan bir hata da aletleri kapalı bir torbada saklamak. Tırnak araç gereçlerini kapalı torbada saklamak bakterilerin hızlı üremesini sağlar. Bu nedenle, aletlerinizi saklamanın en iyi yolu nefes alabilir bir kap içinde muhafaza etmeniz. Manikür setlerinin hijyenik olabilmesi için alkol ile silinmesi şarttır. Bu uygulama temiz bir pamuğa saf alkol dökülmesi ve setteki aletlerin bu pamukla silinmesi ile gerçekleştirilmelidir. Manikür setinin sterilize edilebilmesi için kullanılabilecek bir diğer malzeme de zefirandır. Antiseptik bir sıvı olan zefiranı ıslatılmış pamuk yardımıyla aletleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz. KÜTİKÜL KESMEK Tırnak çevresindeki etlerin kesilmesi aslında büyük bir sağlık riski taşıyor. Tırnak üzerindeki kütikül denilen, halk arasında 'tırnak eti' diye bilinen kısmın temizlenmesi hayli dikkat ister. Çünkü bu deri uzantısının fazla alınması; tırnak etrafı dokuyu korumasız bırakır ve tırnak dibinden giren enfeksiyon ajanları dolamaya neden olabilir. Kutikülin aşırı alınması tırnak etrafı dokuda enfeksiyona neden olabileceği gibi ileri durumlarda tırnak matriksi hasarına bağlı enlemesine oluklanmalar da görülebilir. Buna ek olarak, kütiküller tekrar büyümeye başladığında, görünüşünüzü tamamen mahvedecek dağınık bir görünüm çizerler. Yapmanız gereken en iyi şey bir tarafı sivri, tırnakları temizlemek için, diğer tarafı yassı, tırnak çevresindeki etleri itmek ve tırnak üstünü temizlemek için gülağacı çubuğu kullanmak. Bu sayede tırnaklarınızı bir enfeksiyondan koruyacak ve arzu ettiğiniz estetik görünümü koruyacaksınız.

BAZ KULLLANMAMAK Birçok kadın, ojeden önce baz sürmenin gereksiz ve zaman kaybı olduğunu düşünüp bu ilk adımı atlıyor. Ancak cila ve bazları sadece koyu renk ojeleri sürmeden önce değil her zaman kullanmaya özen gösterin. Bu sayede hem asıl kullanacağınız renkler cilaya sabitlenir ve uzun ömürlü olur, hem de kullandığınız renkler tırnaklarınıza geçmez ve zorlu renkleri bile kolaylıkla silebilirsiniz. TIRNAKLARIN YANLIŞ TÖRPÜLENMESİ Düzgün bir yüzey elde etmek için tırnaklarınızı ileri geri törpülemeyin. Profesyonellerin bile yaptığı bu hata tırnaklarınıza zarar verip tüm manikürünüzü bozuyor ve ojenizin de düzensiz görünmesine neden oluyor. Aynı zamanda tırnakların kolay kırılmasına yol açan bu törpüleme işlemini dairesel hareketlerle veya tek yönde yapmalısınız. TIRNAKLARIN ALTINA DA OJE SÜRÜN Tırnakların etrafına ve tırnak altlarına oje uygulanması bulaşık, saç yıkamalarından sonra veya çeşitli aktiviteler sırasında dökülmelerini önleyecektir. Tırnaklarınıza değen su yuvarlanıp gidecektir. Böylece kenarların altında oje uygulamak o bölgeyi tamamen kapatır ve manikürünüzün 5 gün daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.