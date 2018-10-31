KADIN

Profesyoneller bile bu hataları yapıyor! İşte görüntünüzü bozan manikür hataları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Tırnak bakımı ve sanatı sosyal medyada popüler hale geldiğinden beri kadınların daha çok ilgisini çekiyor, güzellik rutinlerine dahil ediyorlar. Yapılan araştırmalara göre de kadınlar tırnaklarına yılda yaklaşık 500 dolar harcıyor. Ancak bazı önemli teknikleri bilmeden manikür yapmak tüm görüntünüzü mahvedebilir veya daha kötüsü sağlığınızı riske atabilir. Herkes tarafından göz ardı edilen 9 manikür hatasını bir araya getirdik.

Profesyoneller bile bu hataları yapıyor! İşte görüntünüzü bozan manikür hataları

EKİPMALARI YIKAMAMAK

1

Araçlarınızı sterilize etmek ilk adım ve bir numaralı önceliğiniz olmalıdır. Araştırmaya göre, tırnaklarımızın etrafındaki ve altındaki alan en büyük zararlı bakteriyi depolar ve eğer bu aletler dezenfektanla temizlenmezde mikropların yayılmasına neden olur. Çok yaygın yapılan bir hata da aletleri kapalı bir torbada saklamak. Tırnak araç gereçlerini kapalı torbada saklamak bakterilerin hızlı üremesini sağlar. Bu nedenle, aletlerinizi saklamanın en iyi yolu nefes alabilir bir kap içinde muhafaza etmeniz. Manikür setlerinin hijyenik olabilmesi için alkol ile silinmesi şarttır. Bu uygulama temiz bir pamuğa saf alkol dökülmesi ve setteki aletlerin bu pamukla silinmesi ile gerçekleştirilmelidir. Manikür setinin sterilize edilebilmesi için kullanılabilecek bir diğer malzeme de zefirandır. Antiseptik bir sıvı olan zefiranı ıslatılmış pamuk yardımıyla aletleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

KÜTİKÜL KESMEK

2

Tırnak çevresindeki etlerin kesilmesi aslında büyük bir sağlık riski taşıyor. Tırnak üzerindeki kütikül denilen, halk arasında 'tırnak eti' diye bilinen kısmın temizlenmesi hayli dikkat ister. Çünkü bu deri uzantısının fazla alınması; tırnak etrafı dokuyu korumasız bırakır ve tırnak dibinden giren enfeksiyon ajanları dolamaya neden olabilir. Kutikülin aşırı alınması tırnak etrafı dokuda enfeksiyona neden olabileceği gibi ileri durumlarda tırnak matriksi hasarına bağlı enlemesine oluklanmalar da görülebilir. Buna ek olarak, kütiküller tekrar büyümeye başladığında, görünüşünüzü tamamen mahvedecek dağınık bir görünüm çizerler. Yapmanız gereken en iyi şey bir tarafı sivri, tırnakları temizlemek için, diğer tarafı yassı, tırnak çevresindeki etleri itmek ve tırnak üstünü temizlemek için gülağacı çubuğu kullanmak. Bu sayede tırnaklarınızı bir enfeksiyondan koruyacak ve arzu ettiğiniz estetik görünümü koruyacaksınız.

BAZ KULLLANMAMAK

3

Birçok kadın, ojeden önce baz sürmenin gereksiz ve zaman kaybı olduğunu düşünüp bu ilk adımı atlıyor. Ancak cila ve bazları sadece koyu renk ojeleri sürmeden önce değil her zaman kullanmaya özen gösterin. Bu sayede hem asıl kullanacağınız renkler cilaya sabitlenir ve uzun ömürlü olur, hem de kullandığınız renkler tırnaklarınıza geçmez ve zorlu renkleri bile kolaylıkla silebilirsiniz.

TIRNAKLARIN YANLIŞ TÖRPÜLENMESİ

4

Düzgün bir yüzey elde etmek için tırnaklarınızı ileri geri törpülemeyin. Profesyonellerin bile yaptığı bu hata tırnaklarınıza zarar verip tüm manikürünüzü bozuyor ve ojenizin de düzensiz görünmesine neden oluyor. Aynı zamanda tırnakların kolay kırılmasına yol açan bu törpüleme işlemini dairesel hareketlerle veya tek yönde yapmalısınız.

TIRNAKLARIN ALTINA DA OJE SÜRÜN

5

Tırnakların etrafına ve tırnak altlarına oje uygulanması bulaşık, saç yıkamalarından sonra veya çeşitli aktiviteler sırasında dökülmelerini önleyecektir. Tırnaklarınıza değen su yuvarlanıp gidecektir. Böylece kenarların altında oje uygulamak o bölgeyi tamamen kapatır ve manikürünüzün 5 gün daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

OJELERİ SOĞUK SUDA KURUTMAK

6

Tırnaklarınızı soğuk suda kurutmak, taze cilalanmış tırnaklarını daha hızlı kurutmak isteyen insanlar için çok bilinen bir ipucudur. Ancak, bunun sadece bir efsane olduğunu unutmayın. Bu yöntem kurutmak yerine sadece ojeleri sertleştiriyor. Parmaklarınızı soğuk suya daldırmak yerine, doğal olarak kurumasına izin verin aceleniz varsa fön makinesi kullanabilirsiniz.

OJE ŞİŞESİ ÇALKALAMAK

7

Bu hemen hemen herkesin uyguladığı yöntemin de yanlış olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle bitmeye yakın ojeler için kullanılan bu çalkalama yöntemi küçük kabarcılara neden olur ve ojenin düzgün görünmesini sağlamaz. Çalkalamak yerine yatay hareketlerle yavaşça sallayın.


PARTNERYeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!
'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Renkli diş modası şaşkına çeviriyor'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Renkli diş modası şaşkına çeviriyor
Geçen yüzyılın en güzel kadınlarının 100 yıllık fotoğraflarıGeçen yüzyılın en güzel kadınlarının 100 yıllık fotoğrafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manikür hataları tırnak bakımı

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Kadınlar için en kolay ve en etkili öz savunma teknikleri

Kadınlar için en kolay ve en etkili öz savunma teknikleri

En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Renkli diş modası şaşkına çeviriyor

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Renkli diş modası şaşkına çeviriyor

İlginizi Çekebilir

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Bir bu eksikti! Vajina dekolteleri satışa çıktı

Bir bu eksikti! Vajina dekolteleri satışa çıktı

Bu gerçekleri görünce, 'Instagram'da olan Instagram'da kalır' diyeceksiniz

Bu gerçekleri görünce, 'Instagram'da olan Instagram'da kalır' diyeceksiniz

Bu yılın en ateşli Cadılar Bayramı trendi 'kabak kalçalar'

Bu yılın en ateşli Cadılar Bayramı trendi 'kabak kalçalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Renkli diş modası şaşkına çeviriyor

'Daha ne olabilir ki?' diye düşünmeyin! Renkli diş modası şaşkına çeviriyor

Geçen yüzyılın en güzel kadınlarının 100 yıllık fotoğrafları

Geçen yüzyılın en güzel kadınlarının 100 yıllık fotoğrafları

Çıplak tanıtımlara devam eden Kim Kardashian photoshop mu kullanıyor?

Çıplak tanıtımlara devam eden Kim Kardashian photoshop mu kullanıyor?

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Düşes Kate ve Meghan'dan ilham alınan 2019'un en iyi gelinlik trendleri

Düşes Kate ve Meghan'dan ilham alınan 2019'un en iyi gelinlik trendleri

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.