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  4. Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

02.11.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan Hüseyin’in, 1 ay gittiği fizik tedavinin ardından maddi yardımın kesilmesi nedeniyle ayağa kalkma hayali yarım kaldı.

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen Temmuz ayında spor salonuna kaydoldu. İddiaya göre, spor salonu çalışanları Uğurludoğan’a kilo almasını hızlandırmak için protein tozunu önerdi. Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14. gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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YARDIM DEVAM ETMEYİNCE TEDAVİSİ YARIM KALDI

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Öztaş’a torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı söylendi. Torunu yatağa bağımlı kalan anneanne, gözyaşlarıyla yardım istedi. İhlas Haber Ajansı’nın Ağustos ayında yaptığı haberin ardından hayırsever bir vatandaş, tedavi için gereken parayı özel hastaneye ödeyerek tedavi sürecinin başlamasına vesile oldu. 1 ay fizik tedavi gören Hüseyin Ömer’in maddi yardımın devam etmemesi nedeniyle tedavisi de yarım kaldı.

"HERHANGİ BİR TEŞHİS KONULMADI"

Aileye yardım eden Ogün Sever Okur ise ailenin engelli raporu için herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi. Okur, “Hüseyin fizik tedavi almış ama sadece 1 ay. Ondan sonra herhangi bir değişiklik yok hala aynı yatağa bağlı. Hüseyin’in hayalleri yarım kaldı. Gerçekten yardıma ihtiyacı var. En kısa zamanda inşallah bir yardım ulaşır. Rahatsızlığına herhangi bir teşhis konulmadı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Adana
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