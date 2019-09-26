PS Plus abonelerinin ücretsiz olarak indirebilecekleri oyunlar

Aslında birkaç ay öncesine kadar Sony, PS3 ve PS Vita için de ücretsiz oyunlar dağıtıyordu. Bu şekilde kütüphaneye eklenebilen oyun sayısı da 6 – 7’yi bulabiliyordu.
Fakat geçtiğimiz aylarda alınan bir kararla PS3 ve PS Vita için ücretsiz oyun dağıtımına son verilmişti. Dolayısıyla son birkaç aydır PS Plus aboneleri yalnızca PS4 için verilen ücretsiz oyunları kütüphanelerine dahil edebiliyorlar.
Sony, geçtiğimiz gün merakla beklenen PS Plus Ekim oyunları listesini de açıkladı. PlayStation 4 sahipleri önümüzdeki Ekim ayında The Last of Us Remastered ve MLB The Show 19 oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.
The Last of Us’ın ücretsiz olarak verilmesi gayet iyi düşünülmüş. Özellikle de The Last of Us 2’nin çıkış tarihinin açıklanması akabinde böyle bir hamle gelmesi son derece mantıklı.
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