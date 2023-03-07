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Psikologlardan çok tepki almıştı! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan dizi açıklaması! "Bende çok hikaye var..."

07.03.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu, hikayeleriyle televizyon ekranlarında yer almaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Çöp Adam, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını dizileri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Budayıcıoğlu'na özel hayatın ifşası nedeniyle birçok psikolog tepki göstermişti. Budayıcıoğlu'dan dizilerle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Psikologlardan çok tepki almıştı! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan dizi açıklaması! "Bende çok hikaye var..."

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler, adeta izlenme rekorları kırıyor. Terapide anlatılanların hasta doktor ilişkisi çerçevesinde gizli kalması gerektiğini savunan psikologlar, Budayıcıoğlu ile ilgili oldukça sert açıklamalarda bulunmuşlardı. Budayıcıoğlu geçtiğimiz günlerde bir röportajda yaptığı açıklamalarla tekrar gündem oldu.

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Budayıcıoğlu, verdiği röportajda şu açıklamalarda bulundu:

"Bende gönüllere dokunacak, bizim insanlarımızdan kesitler aldığım çok hikaye var. İstiyorum ki herkes bu hikayelerde kendini görsün, tanısın. Tanıdıkça da kendiyle barışsın kendini affetsin. Esas amacım da daima bu oldu." dedi.

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Hikayelerinin devam edeeğini vurgulayan Budayıcıoğlu, böylelikle yeni projelerin geleceğinin de sinyalini vermiş oldu.

İLGİNÇ 'BULAŞIK' ÖNERİSİ

Sunuculuğunu Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ve Ceyda Düvenci'nin üstlendiği 'Dünden Sonra Yarından Önce' adlı program, depremin getirdiği psikolojik travmaların nasıl atlatılabileceği, depremin çocuklar üzerindeki etkisi ve depremzedelerin gündelik yaşama adaptasyonu gibi konuları ele alıyor. Programın geçtiimiz günlerdeki bir bölümünde Gülseren Budayıcıoğlu'ndan herkesi şaşırtan bir öneri gelmişti.

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Ünlü Psikiyatr depremzedeler için 'Bulaşık yıkama' önerisinde bulundu. 'Tencereler parladıkça karanlık düşünceler kayboluyor' sözleri ile dikkat çeken psikiyatr, oldukça tepki almıştı. Budayıcıoğlu, durumu daha net anlatmak için kendinden örnek vererek:

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"Daraldığım an ilk yaptığım iş mutfağa koşarım, önce lavaboları güzel fırçalar ve ovarım, sonra ne kadar tencere varsa çıkarırım, onları ovar, yıkarım, bir daha yıkarım pırıl pırıl olur. Bu iki mekanizma bize iyi geliyor, ilkinde yoruluyoruz, enerji kaybediyoruz, ikincisi de bir şeyi yıkamak beyinlerimizdeki sorunları, korkuları yıkamak anlamına geliyor. Tencereler parlamaya başlayınca beynimdeki karanlık düşünceler kaybolup gidiyor, beynimiz de bu temizlikten nasibini alıyor. Bunu insanlara da öneririm" demişti.


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