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PUBG ile Fortnite davalık oldular!

ESPOR HABERLERİ  | 30.05.2018 09:39 | Son Güncelleme

Battle Royal dünyasının en popüler iki oyunu PUBG ile Fortnite davalık oldu.

PUBG ile Fortnite davalık oldular!

Son zamanlarda hızla artan Battle Royal oyunlarının popülaritesi, Fortnite’ın da piyasaya çıkmasıyla kullanıcı istatistiklerini adeta tavan yaptırdı.. Fakat ücretsiz olan Fornite’ın çıkışı, PUBG’nin bir numaradaki yerini kaybetmesine de neden olmuştu. Bu süre içerisinde araya H1Z1'de katıldı ancak şimdilik bu iki güçlü oyun karşısında önemli bir sıçrama gerçekleştiremedi.

Tüm bu rekabetlerin aslına bakılırsa pek tatlı bir şekilde ilerlediği söylenemez. PUBG ve Fortnite'ın arasındaki rekabet, PC ve konsollardan mahkeme salonlarına taşacak gibi duruyor. PUBG’nin yaratıcısı olan Güney Kore merkezli geliştirici PUBG Corp, telif hakkı ihlali nedeniyle Fortnite’ın yaratıcısı olan Epic Games’e dava açtı. PUBG Corp.’un iddiasına göre Fortnite, PUBG’nin bir kopyası olma niteliğini taşıması.

Daha öncesinde de bu konuda şikayetlerini dile getiren PUBG Corp., anlaşılan pek rakip seven bir firma değil. Ancak unutmamak gerekir ki Güney Koreli PUBG Corp., oyun dünyasında yankı uyandıran PUBG’yi geliştirmek için ABD merkezli Epic Games’in Unreal Engine motorunu kullanmak için lisans izni almıştı. Elbette o zamanlar iki şirket arasında bir rekabet söz konusu değildi.

Açılan bu dava sonucunda nasıl bir karara bağlanılacak hep beraber bekleyip göreceğiz.

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