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PUBG: New State iOS ve Android için duyuruldu!

25.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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PUBG: New State iOS ve Android için duyuruldu!

PUBG 2 beklentisi PUBG: New State'e dönüştü. Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG'nin (PlayerUnknown's BattleGrounds) yeni sürümü PUBG: New State, iOS ve Android kullanıcıları için duyuruldu. PUBG: New State'nin en büyük özelliği ise gelecekte geçmesi.

''PUBG 2 çıkacak mı?'' sorusu geçtiğimiz hafta birçok oyuncunun kafasını kurcaladı. Hatta PUBG 2'nin tanıtılacağına dair oyuncuların bir beklentisi de vardı. Ancak orijinal battle royale oyunu Playerunknown's Battlegrounds'un yapımcıları Krafon Inc ve PUBG Studio, PUBG: New State adında oldukça fütüristik bir oyunla karşımıza çıktı.

PUBG: NEW STATE OYUNCULARA NELER SUNUYOR?

PUBG: New State, bildiğimiz PUBG evreninden oldukça farklı. Zira oyun 2051 yılında geçiyor ve mücadeleyi deyim yerindeyse geleceğe taşıyor. Oyunun açıklama notunda, PUBG: New State'in mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafiklere sahip olduğu yazıyor. Ayrıca notta ''Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz. Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.'' ifadesi bulunuyor. Oyun için kısa bir fragman da yayınlanmış durumda. Fragmanda dikkatleri ise yeni bir görünüme kavuşan silahlar, arabalar ve ilk kez gördüğümüz dronelar dikkat çekiyor.

ÖN KAYITLAR BAŞLADI

PUBG: News State için ön kayıtlar başladı. Android kullanıcıları halihazırda PUBG: News State'i Google Play Store üzerinden indirerek oyun için ön kayıt oluşturabiliyor. iOS cihazlar için ön kayıt sürecinin ise ilerleyen tarihlerde başlayacağı belirtiliyor. Ön kayıt sürecine özel bir otomobil kaplaması oyunculara hediye ediliyor.

PUBG New State ön kayıt

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iOS ve Android kullanıcıları çok yakın bir zamanda oyunu indirip, tıpkı PUBG: Mobile'da olduğu gibi PUBG: New State'i oynayabilecek.

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