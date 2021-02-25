PUBG: New State iOS ve Android için duyuruldu!

''PUBG 2 çıkacak mı?'' sorusu geçtiğimiz hafta birçok oyuncunun kafasını kurcaladı. Hatta PUBG 2'nin tanıtılacağına dair oyuncuların bir beklentisi de vardı. Ancak orijinal battle royale oyunu Playerunknown's Battlegrounds'un yapımcıları Krafon Inc ve PUBG Studio, PUBG: New State adında oldukça fütüristik bir oyunla karşımıza çıktı.

PUBG: NEW STATE OYUNCULARA NELER SUNUYOR?

PUBG: New State, bildiğimiz PUBG evreninden oldukça farklı. Zira oyun 2051 yılında geçiyor ve mücadeleyi deyim yerindeyse geleceğe taşıyor. Oyunun açıklama notunda, PUBG: New State'in mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafiklere sahip olduğu yazıyor. Ayrıca notta ''Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz. Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.'' ifadesi bulunuyor. Oyun için kısa bir fragman da yayınlanmış durumda. Fragmanda dikkatleri ise yeni bir görünüme kavuşan silahlar, arabalar ve ilk kez gördüğümüz dronelar dikkat çekiyor.