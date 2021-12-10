PUBG, ücretsiz oluyor! Peki PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

PUBG ya da uzun adıyla PlayerUnknown's Battlegrounds, birçok oyunun gözdesi konumunda. Krafton tarafından geliştirilen oyun, ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. PUBG'nin oynanışı çok kısa bir şekilde hayatta kalan kişi olmak adına diğer oyuncuları etkisiz hale getirdiğimiz bir battle royale oyunu olarak anlatabiliriz. Oyun her ne kadar kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olsa da, 2017'de Steam'de erken erişimde piyasaya sürülmesinden bu yana ücretli bir oyundu. Ancak şimdi "PUBG ücretsiz olacak mı?" sorusunu her daim dile getiren oyuncular için güzel bir haber var.

PUBG'Yİ OYNAMAK ÜCRETSİZ OLACAK

"PUBG ücretsiz olacak mı?" sorusuna açıklık getiren oyunun geliştiricisi Krafton, "Oyun Dünyasının Oskar'ları" olarak tabir edilen The Game Awards 2021'de bir açıklama yaptı. Krafton, yaptığı açıklamada, PUBG'nin oynaması ücretsiz (free-to-play) bir modele geçeceğini duyurdu.

PUBG NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Krafton, yaptığı açıklama ile bu soruya da yanıt verdi. Açıklamaya göre, PUBG 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren söz konusu modele geçiş yapacak.

PUBG yakında ücretsiz olarak oynanabilecek olsa da, geçişten sonra hala ücretli olacak bazı unsurlar da yok değil. Çünkü Krafton, özel oyun içi öğelere ve daha fazlasına erişme imkanı sağlayacak Battlegrounds Plus adlı isteğe bağlı bir ek paket de sunmayı planlıyor. Bu paketin fiyatı 12.99 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, halihazırda PUBG için ödeme yapmış olan kişiler için de bazı planlar mevcut.

