Yolun sonu: PUBG Lite hizmete kapatıldı!

PUBG Lite için daha önce resmi bir açıklama yapılmıştı. Oyunun resmi internet sitesi üzerinden yapılan o açıklamada, "Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve yolcuğumuz için zaman doldu. Ne kadar üzülsek de plana göre PUBG LITE hizmetini 29 Nisan 2021’de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz.'' ifadeleri kullanılmıştı. İlk başta kimilerine 1 nisan şakası gibi gelse sonradan olayın ciddiyeti anlaşılmıştı. Nitekim, takvimlerin 29 Nisan'ı göstermesiyle birlikte PUBG Lite devri sona erdi.

PUBG LITE İÇİN YOLUN SONU

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyununun, düşük sistem gereksinimlerine sahip bir versiyonu olan PUBG Lite, hizmete kapatıldı. 29 Mayıs tarihinde ise PUBG Lite için artık oyuncu desteği de sunulmayacak.

PUBG OYNAMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

PUBG Lite oyuncusu iseniz, hala oyunu oynamak için seçenekleriniz var. Standart PUBG ve PUBG Mobile sürümlerini oynayarak, çorba parasını çıkartmaya devam edebilirsiniz.

