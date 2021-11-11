HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Yeni nesil battle royale: PUBG New State yayınlandı!

Yeni nesil battle royale: PUBG New State yayınlandı!

11.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç ay önce duyurulan yeni nesil battle royale oyunu PUBG: New State, nihayet Android ve iOS kullanıcıları için yayınlandı. PUBG Studios tarafından geliştirilen PUBG: New State, 2051 yılında geçiyor.

Yeni nesil battle royale: PUBG New State yayınlandı!

PUBG: New State'in adını ilk kez duymuyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi yeni nesil battle royale oyunu olarak lanse edilen PUBG: News State, birkaç ay önce duyurulmuştu. PUBG Mobile'dan sonraki en büyük adımı işaret eden PUBG: New State, nihayet iOS ve Android için çıktı.

Oyunlarda da hayat durdu! Türkiye Espor Federasyonu'nun 10 Kasım videosu binlerce beğeni aldıOyunlarda da hayat durdu! Türkiye Espor Federasyonu'nun 10 Kasım videosu binlerce beğeni aldı

PUBG: NEW STATE iOS VE ANDROID İÇİN YAYINLANDI

PUBG Studios tarafından geliştirilen PUBG: New State oyunu artık Android için Google Play Store'dan ve iOS için App Store'dan indirilebilir hale geldi. Bu noktada PUBG Mobile'a nazaran grafikleri iyileştirilen oyunun 2051 yılında geçtiğini de bir kez daha hatırlatalım.

PUBG New State

PUBG: New State'in sistem gereksinimlerine gelince, Android kullanıcılarının en az 2 GB RAM ve Android 6 veya üzeri bir cihaza ihtiyacı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. iOS tarafında ise iOS 13 veya üzeri bir sürümü çalıştıran iPhone veya iPad sahipleri PUBG: New State'i oynamaya başlayabiliyor.

PUBG: NEW STATE ÜCRETSİZ Mİ?

Android cihazlar için oyunun boyutu yaklaşık 1,45 GB iken, Apple'ın cihazları için boyut yaklaşık 1,5 GB olarak karşımıza çıkıyor. PUBG: New State ücretsiz mi? diye soruyorsanız hemen cevabını verelim, evet oyun ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Oyunlarda da hayat durdu! Türkiye Espor Federasyonu'nun 10 Kasım videosu binlerce beğeni aldıOyunlarda da hayat durdu! Türkiye Espor Federasyonu'nun 10 Kasım videosu binlerce beğeni aldı

Yeni oyunun oynanış tarzı PUBG: Mobile'a benzese de farklı detaylar söz konusu. Bunun başlıca nedenlerinden biri oyunun 2051 yılında geçmesinden kaynaklanıyor. Modern bir ortama sahip olan PUBG: New State'de fütüristik araçlar ve silahlar bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Eski günlere döndürdüEski günlere döndürdü
Anahtar Kelimeler:
PUBG Playerunknown’s Battlegrounds

En Çok Okunan Haberler

2 doz BioNTech olanlara 3. doz aşı için kritik araştırma

2 doz BioNTech olanlara 3. doz aşı için kritik araştırma

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Kılıçdaroğlu'dan dikkat çeken sözler: Ben Erdoğan gibi...

Kılıçdaroğlu'dan dikkat çeken sözler: Ben Erdoğan gibi...

Sokak ortasında silahını çekip ağabeyini vurdu

Sokak ortasında silahını çekip ağabeyini vurdu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.