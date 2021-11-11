Yeni nesil battle royale: PUBG New State yayınlandı!

PUBG: New State'in adını ilk kez duymuyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi yeni nesil battle royale oyunu olarak lanse edilen PUBG: News State, birkaç ay önce duyurulmuştu. PUBG Mobile'dan sonraki en büyük adımı işaret eden PUBG: New State, nihayet iOS ve Android için çıktı.

PUBG: NEW STATE iOS VE ANDROID İÇİN YAYINLANDI

PUBG Studios tarafından geliştirilen PUBG: New State oyunu artık Android için Google Play Store'dan ve iOS için App Store'dan indirilebilir hale geldi. Bu noktada PUBG Mobile'a nazaran grafikleri iyileştirilen oyunun 2051 yılında geçtiğini de bir kez daha hatırlatalım.

PUBG: New State'in sistem gereksinimlerine gelince, Android kullanıcılarının en az 2 GB RAM ve Android 6 veya üzeri bir cihaza ihtiyacı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. iOS tarafında ise iOS 13 veya üzeri bir sürümü çalıştıran iPhone veya iPad sahipleri PUBG: New State'i oynamaya başlayabiliyor.

PUBG: NEW STATE ÜCRETSİZ Mİ?

Android cihazlar için oyunun boyutu yaklaşık 1,45 GB iken, Apple'ın cihazları için boyut yaklaşık 1,5 GB olarak karşımıza çıkıyor. PUBG: New State ücretsiz mi? diye soruyorsanız hemen cevabını verelim, evet oyun ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Yeni oyunun oynanış tarzı PUBG: Mobile'a benzese de farklı detaylar söz konusu. Bunun başlıca nedenlerinden biri oyunun 2051 yılında geçmesinden kaynaklanıyor. Modern bir ortama sahip olan PUBG: New State'de fütüristik araçlar ve silahlar bulunuyor.

