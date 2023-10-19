Putin'den Biden'a yanıt! 'Krep yapıp bize çaya gelsin' dedi, aldığı kararı açıkladı: Kinjal füzeleri yüklü Rus uçakları...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Kuşak ve Yol Forumu için gittiği Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Sputnik'te yer alan habere göre; Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili soru karşısında Putin, yaşanan gelişmenin trajedi ve insani felaket olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket, üstelik insani nitelikli bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine dair bir sinyal olacağını umuyorum. Her halükarda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz."

'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASI DOĞRU BİR ADIM OLUR'

Bugün İsrail ve Filistin arasında yaşanan mevcut krizin Filistin devletinin kurulmasının yolunu açıp açmayacağını bilmediğini söyleyen Putin, ancak böyle bir adımın doğru olacağını, anlık hamlelerin krizi çözmeyeceğini vurguladı.

Çatışmanın tırmanmasından bağımsız olarak Rusya'nın her zaman bağımsız, egemen, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasından yana olduğunu bir kez daha dile getiren Putin, "Ancak biz bunu uzun süredir söylüyoruz, uluslararası toplum uzun süredir, iki bağımsız ve egemen devlet kurma görevinin belirlendiği 1948 yılından beri söylüyor. Bağımsız Filistin devleti kurulması, uzun bir tarihi perspektife sahip olası barış için gereken koşulları sağlayabilir" mesajını verdi.

'BÖLGEDEKİ ANA AKTÖRLER ÇATIŞMANIN GENİŞLEMESİNİ İSTEMİYOR'

Pazartesi günü bölgedeki 5 ülkenin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinden de bahseden Rusya lideri, "Edindiğim izlenime göre kimse çatışmanın sürmesini, genişlemesini ve durumun kızışmasını istemiyor. Bence ana aktörler, çatışmanın gelişmesini ve geniş kapsamlı bir savaşa dönüşmesini istemiyor, bundan çekiniyor" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN TOPLUMU İÇİNDE BİRLİK SAĞLANMASINA İHTİYAÇ VAR'

Filistin toplumu içinde, Batı Şeria ve Gazze arasında görüş ayrılıkları olduğunu ancak bu kesimlerin birbirine düşmanlık beslemediğini belirten Putin, şöyle devam etti:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tepkisi, Gazze Şeridi'ne ve oradaki durumu kontrol edenlere hasmane tutum içinde olmadığını gösteriyor. Bu, etkileşim düzeyini artırmaya ihtiyaç olmadığı ve Filistin toplumunda topyekün bir birlik sağlamaya gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette Filistinliler bunu hedeflemeli ancak bu onların meselesi, biz bu süreci yönetemeyiz."

'ABD, ATACMS FÜZELERİ GÖNDEREREK YENİ BİR HATA YAPTI'

ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri göndererek yeni bir hata daha yaptığının altını çizen Putin, söz konusu füzelerin zarar vereceğini ve ek tehdit oluşturacağını ancak sahadaki durumu değiştiremeyeceğini ve Rusya'nın bu tür saldırıları püskürtecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

'KİEV MÜZAKERE İSTİYORSA, İLK ÖNCE...'

Ukrayna'nın Herson'daki uzun süredir beklenen karşı saldırıda da can kayıpları verdiğini ancak hiçbir sonuç elde edemediğini belirten Putin, Kiev'e müzakerelerle ilgili olarak da şu mesajı gönderdi:

"Ukrayna tarafı gerçekten müzakere süreci istiyorsa bunu teatral jestlerle yapmamalı. İlk yapılması gereken Ukrayna Devlet Başkanı'nın müzakereleri yasaklayan kararnamesinin iptal edilmesidir."

'KİNJAL HİPERSONİK FÜZELERİ YÜKLÜ RUS UÇAKLARI ARTIK KARADENİZ'DE DEVRİYE ATACAK'

Bunların yanında Putin, Karadeniz'deki durumu kontrol altında tutmak için talimat verdiğini söyleyerek bu talimat uyarınca Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri yüklü MiG-31 uçaklarıyla Karadeniz semalarında devriye faaliyetleri yürüteceğini vurguladı.

ABD'nin eylemleriyle Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olduğunu ve bunun bölgedeki atmosferi tırmandırdığını kaydeden Rusya lideri, bin kilometreden daha uzun menzile ve 9 Mach hıza sahip MiG-31'lerle yürütülecek devriyelerin bir tehdit teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.

BİDEN'A YANIT VERDİ: "O ZAMAN KREP YAPIP BİZE ÇAYA GELSİN"

Putin, bir soru üzerine, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğradığını öne sürmesinin gülünç olduğunu belirterek "Eğer Rusya savaşı kaybettiyse, neden ATACMS gönderiyorlar? ATACMS'larını, diğer tüm silahlarını geri alsınlar. Biden krep yapıp bize çaya gelsin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'ORTAK TEHDİTLER, RUSYA-ÇİN İŞBİRLİĞİNİ YALNIZCA GÜÇLENDİRİYOR'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yaklaşık 3 saat süren görüşmede Ortadoğu'daki durumu, Ukrayna'daki gelişmeleri ve diğer güncel konuları ele aldıklarını anlatan Putin, "Tüm bunlar dış faktörler ve ortak tehditler. Bunlar Rusya-Çin işbirliğini yalnızca güçlendiriyor" dedi.

Rusya ve Çin başbakanlarının yakında Bişkek'te bir araya gelerek Moskova ve Çin arasında 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek etkileşimi öngören planı imzalayacağını da ifade etti.