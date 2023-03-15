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Putin'den 'Kuzey Akım' açıklaması: Devlet düzeyinde işlenen bir terör eylemi olduğu açık

15.03.2023 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım gaz boru hatlarına düzenlenen saldırıların teknolojik gelişimi yüksek ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek, “Devlet düzeyinde işlenen bir terör eylemi olduğu açık” dedi. Putin, gaz boru hatlarına Ukraynalı sabotaj gruplarının saldırı düzenlediği iddialarını ise "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Putin'den 'Kuzey Akım' açıklaması: Devlet düzeyinde işlenen bir terör eylemi olduğu açık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet televizyonuna Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın aydınlığa kavuşması için soruşturma yapılması gerektiğini ancak batılı ülkeler tarafından bu soruşturmanın önüne geçildiğini söyleyen Putin, "Terör eyleminin gerçekleştiği yere girmemize izin vermiyorlarsa kendi soruşturmamızı yürütmek çok zor. Bunun bir terör eylemi olduğu artık kimseler için sır değil. Bunu artık herkes kabul etti bence. Üstelik bu, devlet düzeyinde işlenen bir terör eylemi olduğu açık, çünkü hiçbir amatör bu tür eylemi gerçekleştiremez" dedi.

Gaz boru hatlarına Ukraynalı sabotaj gruplarının saldırı düzenlediği iddialarını "saçmalık" olarak nitelendiren Putin, bu saldırıları ancak teknolojik yeterliliği olan ülkelerin gerçekleştirebileceğini savundu. Putin, "Bu tam bir saçmalık. Bu tür, bu şiddette, bu derinlikte patlamayı sadece uzmanlar yapabilir, üstelik belli teknolojilere sahip bir devletin tüm gücüyle desteklediği uzmanlar" dedi.

"BİR PATLAYICI DAHA BORU HATTININ ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR"

Danimarka tarafının Gazprom'a, boru hatlarının patlama yaşanan noktalarında inceleme yapması için onay verdiğini söyleyen Putin, Rus uzmanların ilginç bulgulara rastladığını aktararak, "Gazprom uzmanları patlama alanından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bir iğne tespit etti. Bu iğne, patlamanın meydana geldiği yere benzer bir yerin yakınında bulunuyordu. Yani boruların en hassas yeri olan boru bağlantısı yakınında yer alıyordu. Uzmanlarımız, bunun patlayıcıyı tetikleyen sinyali almak için bir anten olabileceğini düşünüyor. İddia etmiyorum, ama olabilir diyorum, bir patlayıcı daha boru hattının altına yerleştirilmiş olabilir” dedi.

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Başka bir bomba ihtimaline karşı ortak ekip kurulması çağrısında bulunan Putin, “Danimarka yönetiminden tek başımıza veya onlarla ortaklaşa, bu derinlikte çalışabilecek uzmanlardan grup oluşturarak gereken tüm araştırmaları yapmamamıza, elbette varsa bu bombayı etkisiz hale getirmeye izin vermesini istiyoruz. Ama Danimarka yönetimine yaptığımız başvuruya düşünmeleri gerektiği yönünde cevap aldık. Uygun buldukları zaman bize cevap vereceklerini söylediler. Böyle belirsiz bir cevap aldık" ifadelerini kullandı.

"ABD, ALMANYA'YI İŞGAL ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Avrupa ülkelerinin bağımsız politika yürütemediklerini öne süren Putin, "Bence Avrupalılar bağımsızlık, egemenlik ve ulusal çıkar genini kaybetti. Burunlarına veya kafalarına ne kadar çok vururlarsa o kadar eğilir ve daha geniş gülümserler. Bunu düzeltmek çok zor. Günümüzün liderlerinin nesli böyle. Ulusal çıkar içgüdüsünü kaybettiler" dedi.

Almanya'ya değinen Putin, Almanya'nın, ABD kontrolü olduğunu ifade ederek, "Sorun şu ki, Avrupalı siyasetçiler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın hiçbir zaman tam anlamıyla egemen bir devlet olmadığını açıkça söylediler. Sovyetler Birliği bir noktada güçlerini geri çekti ve ülkenin işgali anlamına gelen bu eylemi sona erdirdi. Ama bilindiği gibi ABD’liler için durum böyle değildi. Almanya'yı işgal etmeye devam ediyorlar" dedi. (İHA)

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