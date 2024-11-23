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  4. Putin 'durdurulamaz' füzesiyle Ukrayna'yı vurdu! Hipersonik balistik füze testi görüntüleri Avrupa'yı endişelendirdi: "20 dakikadan kısa sürebilir"

Putin 'durdurulamaz' füzesiyle Ukrayna'yı vurdu! Hipersonik balistik füze testi görüntüleri Avrupa'yı endişelendirdi: "20 dakikadan kısa sürebilir"

23.11.2024 09:56
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.11.2024 09:56
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceklerini belirterek, "Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız." dedi. Açıklamasıyla eş zamanlı olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Dnipro kentine daha önce hiç görülmemiş bir orta menzilli balistik füze (IBRM) olan 'Oresik' ile vurulduğunu söyledi. Putin, Oreshnik isimli hipersonik balistik füzenin başarıyla test edildiğini belirtti.

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya, geçtiğimiz gün Ukrayna'nın Dnipro şehrine "Oreshnik" adlı yeni geliştirilen bir hipersonik orta menzilli balistik füze (MRBM) fırlattı. Saldırı, Rusya’nın Astrahan bölgesinden gerçekleştirilirken, fırlatma anına dair görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Rus askeri kaynaklarına göre 'Oreşnik' hala ses hızının 10 katı hızla (yaklaşık 7 bin 600 mil) uçabilen ve yaklaşık 5 bin km veya 3 bin 100 mil menzile sahip hipersonik bir mermi.

"AVRUPA ÇAPINDAKİ HEDEFLERİ VURABİLİR"

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Rusya Askeri Sanayi Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasiliy Tonkoşurov da söz konusu sistemin kısa zamanda Rus teknoloji ürünleriyle üretildiğini dile getirdi. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, dünyada "Oreşnik" füzesine benzer sistemlerinin bulunmadığını belirterek, "Füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

DailyMail'de yer alan habere göre, Vladimir Putin'in dün Ukrayna'ya fırlattığı deneysel hipersonik füzenin 20 dakikadan kısa bir sürede Avrupa'daki herhangi bir şehri vurabileceği endişesi tüm dünyada hakim olmaya başladı.

"DÜNYADA KİMSE BUNA BENZER BİR SİLAHA SAHİP DEĞİL"

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Putin, Rusya'nın bugün yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle bu tür silahların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Dün test edilen silah sistemi, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlam garantörü. Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok. Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Oreşnik" füzesinin stratejik silah olmadığını ancak söz konusu silahların gücüne sahip olduğunun altını çizen Putin, bu füzenin seri üretimine geçileceği ve Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin kullanımına verileceği bilgisini paylaştı. Bu tarz testleri savaş koşullarında güvenlik tehditlerine bağlı olarak sürdüreceklerini dile getiren Putin, bunun için gerekli potansiyele sahip olduklarını söyledi.

"SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK"

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Putin, "Oreşnik'ten başka Rusya'da test edilmek üzere çalışma aşamasında bulunan birden fazla sistem var. Bu sistemler de test edildikten sonra seri üretime geçilecek. Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız." dedi.

Başkan Putin, "Oreşnik" sistemini üretenlere devlet ödülleri verileceğini dile getirdi. Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" devam ettiğine işaret eden Putin, "Operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacak. Rusya'nın güvenliği de sağlam şekilde sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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