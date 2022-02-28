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Putin'e benzerliğiyle dikkatleri çekiyor! 'Güvenliğimden endişe ediyorum'

28.02.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzerliği ile dikkat çeken 53 yaşındaki benzer Slawek Sobala, Rus liderin Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından güvenliğinden endişe ettiğini açıkladı.

Putin'e benzerliğiyle dikkatleri çekiyor! 'Güvenliğimden endişe ediyorum'

Polonya'nın Wroclaw kentinde yaşayan 53 yaşındaki benzer Slawek Sobala, Putin'in Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" emri vermesinden bu yana gergin hissettiğini itiraf etti. Slawek, diğer savaş karşıtı protestocularla birlikte memleketindeki Ukraynalıların kendisine sırt çevirmesinden ve güvenliğini tehdit etmesinden korkuyor.

"KORKUYORUM"

Sobala, "Savaştan önce sokakta güvenliğimden korkmuyordum, ama şimdi savaş başladığında, Putin Ukrayna'ya saldırdığında biraz korkuyorum çünkü kasabamız Wroclaw'da Ukrayna'dan çalışan ve yaşayan birçok insan var. Bu insanların bana Putin'e benzediğimi söylediği pek çok kez oldu ve şimdi savaş nedeniyle bu insanların beni gördüklerinde kızgın veya saldırgan olmalarından biraz korkuyorum." diye korkuyorum.

"PUTİN İŞİ EKSTRA GELİR"

Sobala açıklamasının devamın şunları ifade etti:

"Sekiz yıl boyunca Putin benzeri olarak çalıştım ve bu süre zarfında birçok video ile başka işler kaydettim. İyi bir işti ve bu tür bir iş için iyi paraydı ama bu benim asıl işim değil. Bir nakliye şirketi işletiyorum, Putin işi ekstra gelir."

"PUTİN HAKKINDAKİ ALGIM DEĞİŞTİ"

Slawek, "Ukrayna ile olan savaş nedeniyle Putin hakkındaki algım değişti. Ona çok saygım vardı ama şimdi bu adamın çok zarar verdiğini düşünüyorum ve gelecekte onun rolünü nasıl oynayacağımı bugün bilmiyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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