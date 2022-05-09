Putin'in son görüntüsü dikkat çekti! İddia yeniden gündemde

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Moskova yönetimi bugün Zafer Günü kutlamasıyla Batı'ya gözdağı verdi. Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesiyle ilgili olarak "Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık" dedi. Törende çekilen bir görüntü Putin ile ilgili son günlerde tartışılan bir iddiayı yenidem gündeme getirdi.

SON GÖRÜNTÜSÜ PARKİNSON İDDİASINI YENİDEN ALEVLENDİRDİ

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77'inci yıldönümüne katılan Putin'in yaptığı konuşma sonrasında askeri geçit törenini izlerken kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Putin'in sol eliyle sağ elini tutmasının yer aldığı görüntü sonrası çokça tartışılan parkinson iddiası yeniden gündem oldu. Daha öncede ortaya çıkan karelerde hastalığın belirlertileri yer alırken son görüntü sonrası bu iddia tekrardan alevlendi. Kremlin ise parkinson iddiasını net bir dille yalanlamıştı.

PARKİNSON NEDİR?

Parkinson, yavaş ilerleyen nörodejeneratif bir hastalık. Genellikle vücudun bir tarafının etkilendiği rahatsızlıkta mimiklerin azalması, hareketlerde yavaşlama ve el ya da parmaklarda titreme gibi belirtiler görülüyor.



