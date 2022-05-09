HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Putin'den Ukrayna açıklaması: Kiev nükleer silah peşindeydi

SON DAKİKA | Putin'den Ukrayna açıklaması: Kiev nükleer silah peşindeydi

09.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rusya'daki Zafer Günü kutlamaları gövde gösterisine dönüştü. Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesiyle ilgili olarak "Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Putin'den Ukrayna açıklaması: Kiev nükleer silah peşindeydi

Son dakika: İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77'inci yıldönümünde Rusya, Zafer Günü'nü bugün kutluyor. Bu yılki törenler Rusya'nın Ukrayna'nın işgali nedeniyle ayrı bir dikkatle takip edilirken Rus lider Putin merakla beklenen açıklamayı yaptı. "Kiev nükleer silah peşindeydi" diyen Putin, "Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık" açıklamasını yaptı.

2

Putin'in açıklamasından satır başları:

"KİEV NÜKLEER SİLAH PEŞİNDEYDİ"

"Bizim için bu zafer çok kutsaldır. Ölümsüz alayımızın torunları bugün aramızdadır. Fotoğraflarını taşımaktadırlar. Bir barış teklif ettik ama hepsi boşa gitti. Batı ülkeleri bizi dinlemedi, farklı planları vardı. Açık açık cezalandırmaya yönelik operasyonlara hazırlanıyorlardı. Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık.

3 (1)

"ABD TARİHİ ÇARPITTI"

ABD, özellikle Sovyetler'in dağılmasından sonra istisnai olarak egemenlikten söz etmeye başladı. Yandaşlarını etkileyemeye başladı. Her şeyi yutmak ister bir hareket içinde. Biz inançlarımıza, geleneklerimize, atalarımıza bağlıyız. Batı ise binlerce yıllık bu değerlerinden vazgeçti ve 2. Dünya Savaşı'nın kurbanlarını farklı tanıtmaya başladı, tarihi çarpıttı."

ytryry

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA adeta yalvardı! "Lütfen..."NASA adeta yalvardı! "Lütfen..."
İğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdiİğrenç olay! Telefonundaki fotoğraflar ele verdi
Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.