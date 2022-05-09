SON DAKİKA | Putin'den Ukrayna açıklaması: Kiev nükleer silah peşindeydi

Son dakika: İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77'inci yıldönümünde Rusya, Zafer Günü'nü bugün kutluyor. Bu yılki törenler Rusya'nın Ukrayna'nın işgali nedeniyle ayrı bir dikkatle takip edilirken Rus lider Putin merakla beklenen açıklamayı yaptı. "Kiev nükleer silah peşindeydi" diyen Putin, "Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık" açıklamasını yaptı.

Putin'in açıklamasından satır başları:

"KİEV NÜKLEER SİLAH PEŞİNDEYDİ"

"Bizim için bu zafer çok kutsaldır. Ölümsüz alayımızın torunları bugün aramızdadır. Fotoğraflarını taşımaktadırlar. Bir barış teklif ettik ama hepsi boşa gitti. Batı ülkeleri bizi dinlemedi, farklı planları vardı. Açık açık cezalandırmaya yönelik operasyonlara hazırlanıyorlardı. Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna’da yapmamız gerekeni yaptık. Bağımsızlık için yaptık.

"ABD TARİHİ ÇARPITTI"

ABD, özellikle Sovyetler'in dağılmasından sonra istisnai olarak egemenlikten söz etmeye başladı. Yandaşlarını etkileyemeye başladı. Her şeyi yutmak ister bir hareket içinde. Biz inançlarımıza, geleneklerimize, atalarımıza bağlıyız. Batı ise binlerce yıllık bu değerlerinden vazgeçti ve 2. Dünya Savaşı'nın kurbanlarını farklı tanıtmaya başladı, tarihi çarpıttı."





