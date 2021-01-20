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Qualcomm Snapdragon 870 özellikleri ile neler sunuyor?

20.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Qualcomm Snapdragon 870 özellikleri ile neler sunuyor?

Qualcomm Snapdragon 870'i dün resmen tanıttı. Snapdragon 888'in hemen ardından gelen yeni işlemci, 2020 model Android amiral gemilerinde sıklıkla gördüğümüz Snapdragon 865'+ın biraz daha hızlandırılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. İşte Snapdragon 870'in tüm özellikleri.

Qualcomm Snapdragon işlemcilerine fazlasıyla yatırım yapıyor. Zaten şirketin en büyük gelir kalemlerinden birini de Snapdragon işlemci ailesi oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu aileye mensup olan amiral gemisi sınıfındaki Snapdragon 865+ işlemcisi, Android akıllı telefonların dünyasında ağırlığını iyice hissettirmişti. Qualcomm daha sonra, aralık ayında düzenlediği etkinlikte en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 888'i tanıtmıştı. Firma şimdi ise Snapdragon 888'in altına ancak Snapdragon 865+'ın bir tık üstüne konumlanan yeni Snapdragon 870 işlemcisini görücüye çıkardı.

SNAPDRAGON 870 ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 870 5G desteğine sahip, öncelikle bundan bahsetmek gerek. 7 nm üretim sürecinden geçen işlemci 8 çekirdekten oluşuyor. Bu çekirdeklerin 1'i 3.2 GHz hızında çalışan yüksek performanslı Cortex-A77'den, 3'ü 2.4 GHz hızında çalışan Cortex-A77'den ve 4'ü 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A55'den oluşuyor. GPU tarafında ise bizi 670 MHz seviyesine çıkan Adreno 650 GPU karşılıyor. Yeni işlemci özellikle yapay zeka kamera kategorilerinde önemli geliştirmelere sahip zira Hexagon 698 dijital sinyal işlemcisi ve Spectra 480 görüntü sinyal işlemcisi Snapdragon 870'de yer alıyor.

Snapdragon 870

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200 MP'E KADAR KAMERA DESTEĞİ

Snapdragon 870 özellikleri ile birlikte 200 MP'e kadar kamera, 8K / 30 FPS video kaydı, 960 FPS ağır çekim kaydı, Qualcomm Quick Charge 4+, Bluetooth 5.2, QHD+ çözünürlükte 144 Hz ekran yenileme hızı desteği sunuyor. Yeni nesil işlemciye sahip akıllı telefonların bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

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