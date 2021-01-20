Snapdragon'lara rakip oldular: MediaTek Dimensity 1100 ve Dimensity 1200 tanıtıldı!

MediaTek Dimensity işlemcilerle birlikte teknoloji sektöründe sıklıkla anılmaya başlandı. Aslında işlemci üretimi konusunda köklü şirketlerden biri olan MediaTek, Dimensity serisi ile tabiri caizse yeniden doğdu. 2020 yılında çıkan Android akıllı telefonlarda kullanılan bu işlemci serisi şimdi ise yenilendi ve MediaTek Dimensity 1100 ve Dimensity 1200 böylece ortaya çıktı.

MEDİATEK DİMENSİTY 1100 ÖZELLİKLERİ

MediaTek Dimensity 1100 ile başlayalım. 6 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 1100, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdeklerin 4'ü 2.6 GHz hızında çalışan Cortex A-78'den, geriye kalan 4'ü ise 2 GHz hızında çalışan Cortex-A55'den oluşuyor. ARM Mali-G77 MP9 GPU ile gelen işlemci 108 MP'a kadar tek kamera desteği, QHD+ çözünürlükte 90 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Bunun dışında hem 1100'de hem de 1200'de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 5G bağlantı desteği mevcut.

MEDİATEK DİMENSİTY 1200 ÖZELLİKLERİ

MediaTek Dimensity 1200 ise, Dimensity 1100'ü bir adım daha öteye taşıyor. 8 çekirdekli Dimensity 1200 1 adet 3 GHz Cortex-A78 çekirdeği, 3 adet 2.6 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet 2 GHz Cortex-A55 çekirdeği bulunduruyor. İşlemcinin Dimensity 1100 ile bazı ortak noktaları da mevcut. Örneğin, her iki işlemci de QHD+ çözünürlükte 90 Hz yenileme hızı sunabiliyor. Ancak Full HD+ çözünürlükte işler değişiyor ve Dimensity 1200 Full HD+ çözünürlükte 168 Hz yenileme hızına çıkabiliyor. Ayrıca Dimensity 1200'ün 200 MP'e kadar tek kamera desteğine sahip olduğunu belirtelim.