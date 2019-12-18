Mynet Trend

Quentin Tarantino, Star Trek kararından vazgeçti

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Kült filmlerin usta ismi Quentin Tarantino’nun, bir süredir son projesi olarak +18 bir Star Trek filmi çekeceği söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı Kill Bill 3 açıklamalarından sonra bu fikrinden vazgeçmiş gibi görünüyor.

Quentin Tarantino, Star Trek kararından vazgeçti

Onuncu filmini çektikten sonra sinemayı bırakacağını açıklayan Quentin Tarantino’nun son filminin hangisi olacağı şu sıralar en çok merak edilen konulardan. Bir süredir adı Star Trek projesiyle anılan yönetmen, geçtiğimiz günlerde Kill Bill 3’le ilgili açıklamalarda bulundu. Tarantino’nun olası Star Trek projesi ise suya düşmüş gibi görünüyor. Bu yıl vizyona giren Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) yönetmenin dokuzuncu filmiydi.

KILL BILL 3 MÜ? STAR TREK Mİ?

Pulp Fiction, Kill Bill ve Reservoir Dogs gibi kült yapımların altında imzası bulunan Quentin Tarantino, kariyerini noktalayacağı filmi seçmek konusunda oldukça seçici davranıyor. Yönetmenin final projesi için daha önce +18 yaş sınırıyla gelmesi planlanan bir Star Trek filmi konuşulmuştu. Mark L. Smith’in tarafından yazılan filmin senaryosu da tamamlanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Tarantino, tercihini yeni bir Kill Bill filmi yapmaktan yana kullanacakmış gibi açıklamalarda bulunmuştu.

Quentin Tarantino, konuya dair açıklamalarda bulundu. Yönetmen, “Sanırım Star Trek filmini yönetme fikrinden giderek uzaklaşıyorum. Ancak henüz resmi bir konuşma yapmadık.” dedi.

Bununla birlikte 10. filminin son film olmasının, üzerinde bir baskı yapmadığını da söyledi. Ünlü yönetmen, en başından beri yönetmenlik kariyerini 10 film olarak tasarladığını sözlerine ekledi.

Quentin Tarantino’nun son filmi hangisi olur bilinmez. Kendisi şu sıralar ilk romanı üzerinde çalışırken bir taraftan da geliştirmek istediği bir tiyatro oyunu ve bir mini dizi bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
Birçok ülkenin hedefindeki Greta’nın hayatı film oluyorBirçok ülkenin hedefindeki Greta’nın hayatı film oluyor
Damla Sönmez, Altın Küre Ödülleri'nde aday oldu Damla Sönmez, Altın Küre Ödülleri'nde aday oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kill Bill 3 Quentin Tarantino star trek

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babil dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ay Yapım'ın yeni dizisi Babil ne zaman başlıyor?

Ünlü oyuncuları buluşturan Babil dizisinden çarpıcı fragman!

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarıştı! Acun'dan yarışmacılara Survivor sürprizi! Oyunu kim kazandı?

MasterChef'te Acun yarıştı! Yarışmacılara Survivor sürprizi

Guy Ritchie imzalı The Gentleman’dan aksiyon dolu fragman

İşler kızışıyor! The Gentleman’dan yeni fragman geldi

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ilk fragmanıyla karşımızda

Merakla beklenen filmden müthiş fragman

Müge Anlı'da yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.