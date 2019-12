Quentin Tarantino, Star Trek kararından vazgeçti

Onuncu filmini çektikten sonra sinemayı bırakacağını açıklayan Quentin Tarantino’nun son filminin hangisi olacağı şu sıralar en çok merak edilen konulardan. Bir süredir adı Star Trek projesiyle anılan yönetmen, geçtiğimiz günlerde Kill Bill 3’le ilgili açıklamalarda bulundu. Tarantino’nun olası Star Trek projesi ise suya düşmüş gibi görünüyor. Bu yıl vizyona giren Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) yönetmenin dokuzuncu filmiydi.

KILL BILL 3 MÜ? STAR TREK Mİ?

Pulp Fiction, Kill Bill ve Reservoir Dogs gibi kült yapımların altında imzası bulunan Quentin Tarantino, kariyerini noktalayacağı filmi seçmek konusunda oldukça seçici davranıyor. Yönetmenin final projesi için daha önce +18 yaş sınırıyla gelmesi planlanan bir Star Trek filmi konuşulmuştu. Mark L. Smith’in tarafından yazılan filmin senaryosu da tamamlanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Tarantino, tercihini yeni bir Kill Bill filmi yapmaktan yana kullanacakmış gibi açıklamalarda bulunmuştu.

Quentin Tarantino, konuya dair açıklamalarda bulundu. Yönetmen, “Sanırım Star Trek filmini yönetme fikrinden giderek uzaklaşıyorum. Ancak henüz resmi bir konuşma yapmadık.” dedi.

Bununla birlikte 10. filminin son film olmasının, üzerinde bir baskı yapmadığını da söyledi. Ünlü yönetmen, en başından beri yönetmenlik kariyerini 10 film olarak tasarladığını sözlerine ekledi.

Quentin Tarantino’nun son filmi hangisi olur bilinmez. Kendisi şu sıralar ilk romanı üzerinde çalışırken bir taraftan da geliştirmek istediği bir tiyatro oyunu ve bir mini dizi bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.