Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim dikkat çekmişti! 'Yakışıklılığım resmen mahvoldu'

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rafet El Roman bu kez son haliyle dikkat çekti. Şarkıcının yüzündeki değişim gündem oldu.

Verdiği son röportajda vasektomi (kısırlaştırma) ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Sosyal medyada bir magazin sayfasında paylaşılan fotoğrafının altına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları son hali gündem olan şarkıcıya 'Estetik yaptırmış' ,'Çok sert ve ağır bir botoks yaptırmış' 'Var canım. O kadar belliki…Bolca germe işlemi', 'Burnunu da yapsın tam olsun' gibi yorumlar yaptı.

"YAPTIRMAZ OLAYDIM"

Rafet El Roman konuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı çok pişman olduğunu söyledi.

Şarkıcı, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" ifadesini kullandı.





