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Ragıb Narin kimdir, kaç yaşındadır? Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıb Narin nereli?

17.02.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ragıb Narin'in kim olduğu merak ediliyor. Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıb Narin acı haberi duyurdu. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın vefat haberini Ragip Narin "Başımız sağ olsun" notu ile paylaştı. Bu haberin ardından Ragıb Narin kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Ragıb Narin kimdir, kaç yaşındadır? Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıb Narin nereli?

Ragıb Narin, Hatay'da halasının evinden büyük depreme yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan acı haberi verdi. Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragıb Narin üzüntüsünü "Başımız sağ olsun" notu ile dile getirdi. Bu acı haberin ardından Ragıb Narin kimdir, kaç yaşındadır? Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlanı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Ragıb Narin 2

RAGIB NARİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Şarkıcı, müzisyen, besteci ve söz yazarıdır. Genç şarkıcı geçmiş senelerde profesyonel olarak futbol oynamıştır. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra, çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğu söz yazarlığını bir adım daha ileri taşımış ve müzik dünyasına single çalışması ile giriş yapmıştır.

Baba tarafından aslen Hatay Antakyalıdır. 1996 yılının Mart ayında dünyaya gelen ünlü ismin babası, Hatay’ın sevilen iş adamlarından Mahmut Narin’dir.

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Taha Duymaz sosyal medya yaşında

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