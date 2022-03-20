Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman başlıyor 2022? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir? İlk oruç hangi gün tutulacak?

2022 yılının Ramazan ayına dair soruların sayısı artmaya devam ediyor. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki zaman farkından dolayı Ramazan ayı bir önceki yılın başlangıç tarihine göre 10-11 gün daha erken başlıyor. Huzur ve bolluk bereket ayı alan 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi sabırsızlıkla bekleniyor. Ramazan ayının hangi ay ve hangi gün başlayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 ayın sultanına dair pek çok soru soruyor. Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair sorulan soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. 11 ayın sultanı Ramazan, 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Huzur ve bereke ile dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve magfiret zamanıdır. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekan cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar."

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu sene yani 2022 yılında Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazından sonra başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

