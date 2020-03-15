Ramo 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ekin Türkmen Ramo'da hangi rolde oynuyor?

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun 18 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ramo ve Sibel'in aşk dolu sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Fatoş, Boz'a hamile olduğunu haber veriyor

EKİN TÜRKMEN RAMO'NUN KADROSUNA DAHİL OLDU!

Ramo’nun 10.bölümünde kadroya başarılı oyuncu Ekin Türkmen dahil oluyor.

Yayınlandığı günden bu yana beğeniyle izlenen, hem sosyal medya hem de Youtube'da her hafta listelere giren ‘Ramo’ya dahil olan Türkmen, Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Ramo karakterinin ele geçirdiği gece kulübünde şarkıcı olarak çalışan Meryem karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo’yu kurtaran Yavuz, Cihangir Bey’e tüm gerçekleri anlatmadığını söyleyip; Ramo ile birlikte hareket etmeye karar verdi. Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönerken, Cavidan ve Doğan vuruldu; Taklacı ise hayatını kaybetti. Hasan ve Şahin bir süre dirense de ikili Alpay’ın adamları tarafından rehin alındı. Eş zamanlı olarak Durdu Baba’nın da mekanına saldırı oldu fakat mekan düşmek üzereyken Boz; Fatoş, Arap ve Durdu Baba’yı kurtardı. Süleyman’ı saldırıların arasından kaçırmayı başaran Halef ise, Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek istedi. Süleyman’ın konvoyuna saldıran, Sibel ve Neco’yu da alan Alpay kaçırdığı tüm rehineleri bir depoya kapattı ve elindeki kozu kullanarak komisyonla pazarlık yapmak için buluştu. Alpay elindekilere karşı komisyonun başına geçmeyi teklif etti ve düşünmeleri için süre verdi. Ramo, rehinelerin yerini öğrenmek için Alpay’ı gizlice takip etti. Bu sırada depoda yaşanan arbedede Hasan vuruldu. Sibel elinden geleni yapsa da Hasan için zaman daralıyordu. Ramo’dan öğrendiği bir numara ile kelepçelerden kurtulan Sibel, Ramo’ya konumunu bildirdi. Harekete geçen Ramo, Yavuz’la birlikte ortak bir baskın düzenlemeye karar verdi. Pazarlığı kabul etmediklerini anlayan Alpay rehineleri sırayla öldürmeye başladı. O sırada gelen Ramo ve Yavuz ise rehineleri kurtardı. Ancak Alpay son anda kaçarken Sibel’i de aldı. Sibel’i Alpay’ın götürdüğünü fark eden Ramo arabayla onu takibe aldı ve önlerini kesti. Kaçmayı kafasına koyan Alpay, Ramo’yu etkisiz hale getirmek için Sibel’in koluna bir zehir enjekte etti. Sibel, Ramo’nun kucağına yığılırken Ramo, sevdiği kadını kurtarabilecek miydi?

