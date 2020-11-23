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  4. Ramo'da yeni düşman! Mehmet Yılmaz Ak, Mazhar rolüyle Ramo'ya katıldı! Ramo dizisi 22. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Ramo'da yeni düşman! Mehmet Yılmaz Ak, Mazhar rolüyle Ramo'ya katıldı! Ramo dizisi 22. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı!

23.11.2020 01:58 | Son Güncelleme:
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Ramo dizisinin 22. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrol oynadığı Ramo'da yeni düşman ortaya çıkıyor. Ramo'nun yeni düşmanı Mazhar'ın görüldüğü sahnede dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oluyor. Ramo'ya yeni bölümde, Çukur'da Ersoy karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak katılıyor. İşte Ramo yeni bölümden ilk sahne ve 21. son bölümde yaşananlar.

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 27 Kasım Cuma akşamı 22. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde Mazhar'ın ortaya çıkmasıyla dengeler değişecek. Ramo'ya bu hafta Mazhar rolüyle Mehmet Yılmaz Ak dahil oluyor. Mehmet Yılmaz Ak son olarak Çukur dizisinde Ersoy karakterini canlandırmıştı.

GİZLİ BİR EFENDİ: MAZHAR!

Ramo ve Cihangir’in savaşında beklenmedik yeni bir cephe açılıyor: Mazhar. Cihangir’in bükemeyeceği bileklerden biri olan Mazhar’ın bir diğer özelliği ise gizliliği. Üstelik Cihangir’le arasında başka bir savaş da var.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir tarafından kaçırılan Hasan, gözünü hastane görünümlü bir yerde açarken Ramo da hiç bilmediği bir otel odasında kendine geldi. Hasan'a ilaçlar verilerek ailesinin başına gelen her şeye Ramo'nun sebep olduğunu söylemesi istenirken, bütün bu kumpasın arkasında Cihangir vardı.

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Ramo, bütün ailesinin öldüğünü sanıyordu ancak herkes hayattaydı. Karşısına çıkan adamlar, ailesi karşılığında Ramo'dan kan donduran bir istekte bulundu. Ailesini kurtarması için Ramo'nun tek şansı bir savcıyı öldürmekti ancak onun kiralık katil olmaya hiç niyeti yoktu. Öldürülmesi istenilen savcıyla karşı karşıya gelen Ramo, onu öldürmek yerine birlikte bu tuzağı kuranların peşine düşebileceğini söyledi.

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Bölüme damgasını vuran asıl olay ise Ramo'nun, Sarraf ile tanışması oldu. Büyük tanışmanın ardından ailesinin yanına giden Ramo, onlarla beraber daha güvenli bir yere gitmeye karar verdi ancak Hasan hala tehlikedeydi. Hasan'ın yerini bulmak için Sibel ile birlikte plan yapan Ramo, abisini bulmayı başardı. Hasan'ı kurtardıktan sonra Sarraf ile buluşan Ramo, "Serdengeçenler" hakkında bilgi alırken babasının da bir "Serdengeçti" olduğu ortaya çıktı.

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Finalde ise ağızları açık bırakan gelişmeler ardı ardına yaşandı. Sarraf, Ramo'ya bir not vererek hayatına son vermesini istedi. Bıraktığı notta ise cesedini onlara teslim ederse Cihangir'in kendisine dokunamayacağı yazıyordu. Tüm bu çarpıcı gelişmelerden sonra Cihangir, Ramo'nun karşısına çıkarken akıllara şu soru geldi; "Cihangir ve Ramo arasında bundan sonra neler olacak?"

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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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