Ramo'da yeni düşman! Mehmet Yılmaz Ak, Mazhar rolüyle Ramo'ya katıldı! Ramo dizisi 22. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 27 Kasım Cuma akşamı 22. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde Mazhar'ın ortaya çıkmasıyla dengeler değişecek. Ramo'ya bu hafta Mazhar rolüyle Mehmet Yılmaz Ak dahil oluyor. Mehmet Yılmaz Ak son olarak Çukur dizisinde Ersoy karakterini canlandırmıştı.

GİZLİ BİR EFENDİ: MAZHAR!

Ramo ve Cihangir’in savaşında beklenmedik yeni bir cephe açılıyor: Mazhar. Cihangir’in bükemeyeceği bileklerden biri olan Mazhar’ın bir diğer özelliği ise gizliliği. Üstelik Cihangir’le arasında başka bir savaş da var.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir tarafından kaçırılan Hasan, gözünü hastane görünümlü bir yerde açarken Ramo da hiç bilmediği bir otel odasında kendine geldi. Hasan'a ilaçlar verilerek ailesinin başına gelen her şeye Ramo'nun sebep olduğunu söylemesi istenirken, bütün bu kumpasın arkasında Cihangir vardı.

Ramo, bütün ailesinin öldüğünü sanıyordu ancak herkes hayattaydı. Karşısına çıkan adamlar, ailesi karşılığında Ramo'dan kan donduran bir istekte bulundu. Ailesini kurtarması için Ramo'nun tek şansı bir savcıyı öldürmekti ancak onun kiralık katil olmaya hiç niyeti yoktu. Öldürülmesi istenilen savcıyla karşı karşıya gelen Ramo, onu öldürmek yerine birlikte bu tuzağı kuranların peşine düşebileceğini söyledi.