Randevuya çıkmışlardı! Yasaklı madde bulunan çileklerle önce bayılttı sonra depoya kilitledi: 6 gün boyunca mahsur kaldı... "Günlerce tecavüze uğradım"

2016 yılında Isabel Eriksson isimli bir kadın arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı ve kendisini borsacı olarak tanıtan Dr. Martin Trenneborg ile buluştu. Bir randevu sırasında Trenneborg, yasaklı madde bulunan çileklerle Eriksson'u uyuşturarak bayılttı. Ardından ise Stockholm'deki evinden 350 mil uzaklıktaki güney İsveç'teki ücra bir çiftliğe kaçırdı.

Isabel Eriksson, kolunda bir kanülle ses geçirmez bir hücrede uyandığında yerin üstünde mi altında mı olduğunu bile bilmiyordu. 6 günün ardından 47 yaşında olan Trenneborg, onun kaybolmasıyla ilgili haberleri ve bu haberlerle birlikte yüzünü görünce paniğe kapılmasıyla serbest bırakmaya karar verdi.

"GÜNLERCE TECAVÜZE UĞRADIM"

2017'deki bir röportajında, görebildiği tek şeyin 'teneke bir çatı ve yanımdaki sandalyede oturan, bana bakan bir adam' olduğunu söyleyen Eriksson, "Kaçmak için ona saldırdım ama başarılı olamadım. Bir daha denersem beni yatağa zincirle bağlayacağını ve bana yemek bile vermeyeceğini söyledi. Günlerce tecavüze uğradım" dedi.

Doktorun her gün evde çıktığını ve komşularının onu görmeyeceği zaman dilimlerinde sığınakta kilitlediğini söyleyen Eriksson, Stockholm'deki bir polis karakolunda şikayetçi oldu. Başlangıçta hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Trenneborg, kadını kaçırdığını itiraf ettikten sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.