Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Randevuya çıkmışlardı! Yasaklı madde bulunan çileklerle önce bayılttı sonra depoya kilitledi: 6 gün boyunca mahsur kaldı... "Günlerce tecavüze uğradım"

Randevuya çıkmışlardı! Yasaklı madde bulunan çileklerle önce bayılttı sonra depoya kilitledi: 6 gün boyunca mahsur kaldı... "Günlerce tecavüze uğradım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 16:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isabel Eriksson isimli bir kadın arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı bir kişiyle randevuya gittiğinde hayatının en büyük kabusunu yaşadı. Randevuya çıktığı Dr Martin Trenneborg tarafından yasaklı madde bulunan çileklerle bayıltılan Eriksson, kaçırılarak bir çiftliğin bodrumunda hapsedildi. 6 gün boyunca tutsak edilen Eriksson günlerce tecavüze uğradığını söyledi. Trenneborg, kadını kaçırdığını itiraf ettikten sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Randevuya çıkmışlardı! Yasaklı madde bulunan çileklerle önce bayılttı sonra depoya kilitledi: 6 gün boyunca mahsur kaldı... "Günlerce tecavüze uğradım"

2016 yılında Isabel Eriksson isimli bir kadın arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı ve kendisini borsacı olarak tanıtan Dr. Martin Trenneborg ile buluştu. Bir randevu sırasında Trenneborg, yasaklı madde bulunan çileklerle Eriksson'u uyuşturarak bayılttı. Ardından ise Stockholm'deki evinden 350 mil uzaklıktaki güney İsveç'teki ücra bir çiftliğe kaçırdı.

3

Isabel Eriksson, kolunda bir kanülle ses geçirmez bir hücrede uyandığında yerin üstünde mi altında mı olduğunu bile bilmiyordu. 6 günün ardından 47 yaşında olan Trenneborg, onun kaybolmasıyla ilgili haberleri ve bu haberlerle birlikte yüzünü görünce paniğe kapılmasıyla serbest bırakmaya karar verdi.

"GÜNLERCE TECAVÜZE UĞRADIM"

2

2017'deki bir röportajında, görebildiği tek şeyin 'teneke bir çatı ve yanımdaki sandalyede oturan, bana bakan bir adam' olduğunu söyleyen Eriksson, "Kaçmak için ona saldırdım ama başarılı olamadım. Bir daha denersem beni yatağa zincirle bağlayacağını ve bana yemek bile vermeyeceğini söyledi. Günlerce tecavüze uğradım" dedi.

3

Doktorun her gün evde çıktığını ve komşularının onu görmeyeceği zaman dilimlerinde sığınakta kilitlediğini söyleyen Eriksson, Stockholm'deki bir polis karakolunda şikayetçi oldu. Başlangıçta hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Trenneborg, kadını kaçırdığını itiraf ettikten sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlginizi Çekebilir

Doktor bile inanamadı... Tam 18 santimetre!

Doktor bile inanamadı... Tam 18 santimetre!

Gelinin iç çamaşırını çıkarttı! Damat arkadaşlarına attı

Gelinin iç çamaşırını çıkarttı! Damat arkadaşlarına attı

 8 saat içinde 6 farklı estetik ameliyat geçirdi! Hayatını kaybetti

8 saat içinde 6 farklı estetik ameliyat geçirdi! Hayatını kaybetti

 Güpegündüz başından vurularak yere yığıldı

Güpegündüz başından vurularak yere yığıldı

 O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tecavüz saldırı
En Çok Okunan Trend Haberler
Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Yaklaşık 2 milyon TL'yi göz göre göre çöpe attırdı! Fark edince...

Yaklaşık 2 milyon TL'yi göz göre göre çöpe attırdı! Fark edince...

Evlerinin duvarlarının arkasına bakınca gördüklerine inanamadılar

Evlerinin duvarlarının arkasına bakınca gördüklerine inanamadılar

Ailesi yalnız bırakmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerinde besledikleri köpek saldırdı

Ailesi yalnız bırakmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerinde besledikleri köpek saldırdı

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.