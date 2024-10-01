Tartışmanın intikamını aldılar! 29 yaşındaki model güpgündüz otobüs beklerken başından vurularak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER Kosta Rika yaşayan 29 yaşındaki Yuliana Castillo Sanchez yaklaşık 15.000 takipçisi olan tanınmış bir Instagram modeliydi. Otobüs durağında beklediği sırada başından vurularak öldürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk annesi kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Şüpheliler, iddia edilen silahlı saldırının ardından hemen olay yerinden kaçtı. Polis, Castillo Sanchez'in vurularak öldürülmeden önce iki haydutla tartıştığını iddia etti.

İddiaya konu olan cinayetin nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, kurbanın hiçbir eşyasının çalınmaması nedeniyle bunun bir intikam saldırısı olabileceğinden şüpheleniyor.