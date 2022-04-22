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Ranya Henan kimdir? PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi Ranya Henan öldürüldü mü?

22.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ranya Henan kimdir? sorusunun yanıtı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar duyuru sonrası, Ranya Henan kimdir? PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi Ranya Henan öldürüldü mü? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Ranya Henan kimdir? PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi Ranya Henan öldürüldü mü?

Ranya Henan, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan son dakika açıklaması sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan da son dakika açıklaması yapıldı. Peki Ranya Henan kimdir? PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi Ranya Henan öldürüldü mü? İşte detaylar...

RANYA HENAN KİMDİR?

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ranya Henan kimdir?

RANYA HENAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

20 Şubat 2022 tarihinde PKK-YPG Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobani kod Rodin Abdulkadir Muhammed ve YPJ Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten Dilar Halep kod Ranya Henan’ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ranya Henan kimdir?

Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ın Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ettiği aktarıldı.

Ranya Henan kimdir?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki ajanlarından derlenen bilgilerle düzenlenen operasyonda, iki üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ’nin ağır darbe aldı.

Ranya Henan kimdir?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"

Ranya Henan kimdir?

Rodin Abdulkadir Muhammed kimdir? PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi Rodin Abdulkadir Muhammed öldürüldü mü?Rodin Abdulkadir Muhammed kimdir? PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi Rodin Abdulkadir Muhammed öldürüldü mü?


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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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