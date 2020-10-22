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Raya Son Ejderha’yı bulmak için yollara düştü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Disney, yeni animasyon filmi Raya and the Last Dragon'un (Raya ve Son Ejderha) fragmanını yayınladı.

Ülkesi Kumandra’yı kurtarmak amacıyla efsanevi son ejderhanın izini sürmeye karar veren yalnız savaşçı Raya’nın maceralarını anlatan, Walt Disney Animation Studios’tan “Raya ve Son Ejderha” filmine ait heyecan verici ilk fragman yayınlandı. Raya and the Last Dragon'un (Raya ve Son Ejderha) Mart 2021’de vizyonda olması planlanıyor.

Filmin baş karakteri olan Raya’yı, Star Wars: The Last Jedi’nin oyuncularından Kelly Marie Tran seslendiriyor ve Tran, Raya and the Last Dragon ile ilgili yaptığı açıklamada Raya karakterinin geleneksel Disney Prensesi imajını alt üst edeceğini ifade etti.

Frozen‘dan Paul Briggs ve Zootopia‘dan Dean Wellins tarafından yönetilen “Raya ve Son Ejderha“‘nın yapımcılığını Moana‘dan Osnat Shurer üstlendi, senaryo ise Crazy Rich Asians‘ın yazarı Adele Lim‘in kaleminden çıktı.

RAYA VE SON EJDERHA KONUSU

Uzun zaman önce Kumandra'nın fantastik dünyasında insanlar ve ejderhalar uyum içinde birlikte yaşarlardı. Ancak Druun olarak bilinen canavarlar ülkeyi tehdit ettiğinde, ejderhalar insanlığı kurtarmak için kendilerini feda ettiler. Şimdi, 500 yıl sonra, aynı canavarlar geri döndü ve onları sonsuza dek durdurmak için son ejderhayı bulmak yalnız bir savaşçı olan Raya'ya düştü. Raya, yolculuğu boyunca dünyayı kurtarmak için ejderha sihrinden çok daha fazlasının gerektiğini öğrenecektir.

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