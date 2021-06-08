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Realme GT, Avrupa'ya geliyor! İşte fiyatı

08.06.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme'nin amiral gemisi akıllı telefonu Realme GT, yakında Avrupa macerasına başlayacak gibi görünüyor. Şirketin resmi web sitesinde Realme GT'nin Avrupa fiyatı görüntülendi. Peki siteye göre, Snapdragon 888 işlemciye sahip Realme GT'nin fiyatı ne kadar?

Realme GT, Avrupa'ya geliyor! İşte fiyatı

Realme'nin Snapdragon 888 donanımlı amiral gemisi telefonu Realme GT, Avrupa'ya geliyor ve şirketin web sitesine göre, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 549 eurodan (yaklaşık 670 dolardan) satışa sunulacak. Telefon bu fiyat ile en ucuz olmasa da bugüne kadar mevcut olan en ucuz Snapdragon 888 cihazları arasında yer alıyor.

REALME GT'NİN FİYATINI GÖSTEREN SAYFA ARTIK YOK

Realme, GT'nin Belçika, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve Portekiz'e gönderileceğini, ancak cihazın şu anda sipariş için uygun olmadığını söylüyor. Telefon piyasaya sürüldüğünde başka hangi Avrupa pazarlarında satışa sunulacak şimdilik bilinmiyor. Ayrıca web sitesindeki sayfa halihazırda kaldırılmış durumda.

Realme GT

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REALME GT ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Realme GT'nin Çin versiyonu mart ayında duyurulmuştu. Telefonun özellikleri arasında Snapdragon 888 işlemcisine ek olarak 6.43 inç büyüklüğünde, FHD+ 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, 4.500 mAh pil ve 64 MP ana kamera yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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