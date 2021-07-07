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Realme GT Master Edition global pazara açılacak

07.07.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen bilgiler cihazın fiyatını ve özelliklerini ortaya çıkardı. Önceki sızıntılar, GT Master Edition’ın Snapdragon 870 ve 50 megapiksel ana kameralı üçlü kamera sistemine sahip amiral gemisi bir cihaz olacağını iddia ederken, yeni sızıntı, Snapdragon 778G ve 64 megapiksel ana kameralı üçlü kamera sistemi ile piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Realme GT Master Edition global pazara açılacak

Realme GT Master Edition CAD görüntüleri, ön tarafında delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Ekran kavisli kenarlara sahip ve bir parmak izi sensörü ile entegre edilmiş. Telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu ve LED flaş ünitesi bulunuyor. Telefon; mikrofonlar, bir USB-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası, 3,5 mm ses jakı, SIM kart tepsisi, ses seviyesi düğmesi ve kenarlar boyunca bir güç tuşu gibi özelliklerle çevrili.

REALME GT MASTER EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Sızıntı, Realme’nin GT Master Edition’ı Japon tasarımcı Naoto Fukusawa ile ortaklaşa tasarladığını belirtiyor. Akıllı telefonun Beyaz ve Siyah kaplamasının mat bir kaplama ile gelmesi bekleniyor. Benzersiz bir tasarıma ve suni deriye sahip üçüncü bir model olacak. Telefon 174 gram ağırlığında ve 8 mm kalınlığında.

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GT Master Edition’ın en son sızıntısı, 120Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç sAMOLED FHD+ ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Cihaz 778G yonga seti, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelebilir. Realme UI 2.0 ve Android 11 işletim sistemi, cihaza önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Telefon, 32 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera sistemine sahip olabilir. 4.300mAh pili için 65W hızlı şarj desteği ile gelebilir.

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Realme GT Master Edition’ın 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama olmak üzere iki seçenekle Avrupa’ya geleceği tahmin ediliyor. Bu varyantların sırasıyla 399 Euro (473 dolar) ve 449 Euro (533 dolar) olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile 349 Euro (414 dolar) fiyatla daha düşük bir varyant olduğu ve iptal edildiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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