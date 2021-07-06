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Realme'nin alt markası Dizo, cep telefonu modelini gösterdi

06.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizo, geçen hafta kablosuz kulaklığını tanıtmıştı. Şirket şimdi de cep telefonu işine girdi. Hatta Twitter’da yeni ürününün posterini paylaştı.

Realme'nin alt markası Dizo, cep telefonu modelini gösterdi

Telefon net bir şekilde görünmüyor, ancak fotoğraftan arka tarafında bir kamera ve flaş barındıran dairesel bir kamera adasına sahip bir telefon olduğu ortaya çıkıyor. Dizo şimdilik telefon hakkında herhangi bir açıklama yapmadı, fakat söz konusu cihaz Mayıs ayında FCC sertifikası alan Dizo Star 500 olabilir.

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Ancak Dizo Star 500‘ün arka panelinde Dizo markası vardı, teaser’daki cihaz ise arkada marka içermiyor gibi görünüyor.

Dizo

DIZO STAR 500 İLE ÖZELLİKLERİ AYNI OLABİLİR

Dizo, belki de Star 500‘ün tasarımını daha fazla geliştirmiş olabilir. Realme alt markası tarafından duyurulan telefon gerçekten de Star 500 ise, o zaman çift SIM desteği, 2G bağlantısı, bir microSD kart yuvası ve 1.830 mAh pil ile gelecek. Star 500′e FCC listesinde Star 300 eşlik etti. Bu cihaz daha küçük bir ekrana sahip ancak 2.500 mAh pil içeriyor.

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Star 500 gibi, Star 300 de çift SIM desteği, 2G bağlantısı ve depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına sahip. Star 300 hakkında da resmi bir açıklama yok, ancak Dizo bu telefonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz. Cihazların resmi olarak ortaya çıkması çok uzun sürmeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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