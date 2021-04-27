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Realme hazırlıklarını tamamladı

27.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, 30 Nisan günü Malezya’da bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik, Realme AIoT Grand Launch Season 3 olarak isimlendirildi. Üretici, iki yeni akıllı saat, kulaklık, bir Bluetooth hoparlör ve daha fazlasını içeren yedi yeni ürünü duyurmayı planlıyor.

Realme hazırlıklarını tamamladı

Realme Watch S Master Sürümü de bu etkinlikte tanıtılacak. Realme’nin bazı ürünlerinin Master Edition’ını piyasaya sürdüğü biliniyor. Bazı Realme telefonlarında başlayan trend şimdi Realme Buds Air Pro Master Edition gibi diğer ürünlere de yayıldı. Şimdi Realme, Realme Watch S akıllı saatinin Master Edition’ını piyasaya sürecek. Saatin özel bir kayışı ve özel bir saat yüzü var. Realme Watch 2 de o gün ikincil akıllı saat olarak duyurulacak. Yeni saat, öncekine kıyasla daha büyük bir pil kapasitesine ve daha uzun bir pil ömrüne sahip.

REALME BUDS Q2 DE GELİYOR

Realme Buds Q2 ise Çinli üreticinin o gün açıklayacağı iki TWS kulaklıktan biri. Realme Buds Q2, geçen yıl piyasaya sürülen Realme Buds Q'nun halefi. Tasarım biraz değiştirildi, ancak pasif gürültü iptali için silikon uçlar hala mevcut.

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Aynı zamanda cihaz Quite Blue olarak adlandırılması beklenen mavi bir renkte karşımıza çıkıyor. Kulaklıkların siyah bir versiyonu da var. En büyük değişiklik, azaltılmış gecikme süresi. Realme, cihazın 88ms’lik süper düşük bir gecikmeye sahip olduğunu iddia ediyor. Realme Buds Q2, önceki modelle aynı olacak şekilde, 20 saatlik bir pil ömrüne sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Realme
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