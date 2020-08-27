Realme’nin yeni akıllı saati: Realme Watch!

Akıllı telefon pazarında hızlı bir yükseliş yakalayan Realme ürün portföyünü genişletmek için düğmeye bastı. Kısa bir süre önce ilk kablosuz kulaklığını kullanıcıların beğenisine sunan Çinli şirket iddialara göre şimdi de yeni akıllı saati için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz gün Realme’nin yeni akıllı saat modeline ilişkin patent görselleri ortaya çıktı. Genel anlamda kare hatlara sahip olan saat, tasarım tarafında Fitbit Versa 2 ile Apple Watch arasında bir yerde kalıyor.

REALME WATCH NASIL GÖRÜNÜYOR?

Realme’nin yeni akıllı saati patent görsellerinden anladığımız kadarıyla hayli kalın bir çerçeveye sahip. Özellikle saatin alt çerçevesinin ekran kasa oranını önemli ölçüde düşürdüğü söylenebilir. Yan yüzeyinde bir tuş bulunan saat kordon yapısıyla da Apple Watch’ı andırıyor.

Realme Watch muhtemelen şarj süresi uzun bir saat olacak. Yani bu açıdan Fitbit Versa 2 benzeri bir yapıya sahip olacağını söylemek mümkün.

Muhtemelen uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan saat ülkemizde de raflardaki yerini alacaktır. Lakin saat için belirlenmiş bir çıkış tarihi yok.

İlk Realme Watch modeli 60 dolar gibi hayli uygun bir etikete sahipti. Muhtemelen yeni modelde de benzer bir etiket karşımıza çıkabilir. Belki de Realme’in değiştirdiği tek şey tasarımdır.

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