HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme’nin yeni akıllı saati: Realme Watch!

Realme’nin yeni akıllı saati: Realme Watch!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:30 | Son Güncelleme

Çin’in yükselen akıllı telefon üreticilerinden Realme iddialara göre yeni akıllı saati için kollarını sıvadı. İşte yeni Realme Watch ile ilgili ilk detaylar.

Realme’nin yeni akıllı saati: Realme Watch!

Akıllı telefon pazarında hızlı bir yükseliş yakalayan Realme ürün portföyünü genişletmek için düğmeye bastı. Kısa bir süre önce ilk kablosuz kulaklığını kullanıcıların beğenisine sunan Çinli şirket iddialara göre şimdi de yeni akıllı saati için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz gün Realme’nin yeni akıllı saat modeline ilişkin patent görselleri ortaya çıktı. Genel anlamda kare hatlara sahip olan saat, tasarım tarafında Fitbit Versa 2 ile Apple Watch arasında bir yerde kalıyor.

REALME WATCH NASIL GÖRÜNÜYOR?

Realme’nin yeni akıllı saati patent görsellerinden anladığımız kadarıyla hayli kalın bir çerçeveye sahip. Özellikle saatin alt çerçevesinin ekran kasa oranını önemli ölçüde düşürdüğü söylenebilir. Yan yüzeyinde bir tuş bulunan saat kordon yapısıyla da Apple Watch’ı andırıyor.

Realme Watch-1

Realme Watch muhtemelen şarj süresi uzun bir saat olacak. Yani bu açıdan Fitbit Versa 2 benzeri bir yapıya sahip olacağını söylemek mümkün.

Muhtemelen uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan saat ülkemizde de raflardaki yerini alacaktır. Lakin saat için belirlenmiş bir çıkış tarihi yok.

İlk Realme Watch modeli 60 dolar gibi hayli uygun bir etikete sahipti. Muhtemelen yeni modelde de benzer bir etiket karşımıza çıkabilir. Belki de Realme’in değiştirdiği tek şey tasarımdır.

PUBG FPS arttırma nasıl yapılır?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İnternette yeni rekor kırıldı!İnternette yeni rekor kırıldı!
Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OPPO’nun incecik telefonu OPPO F17 Pro için tarih verildi
Oppo'nun kağıt gibi ince telefonu sonunda geliyor!
İşte 7000 mAh bataryalı Galaxy M51!
Karşınızda fotoğraflarıyla Galaxy M51!
İnternet hızında yeni bir rekor kırdılar
İnternette yeni rekor kırıldı!
Huawei Y9a posterde ortaya çıktı
Huawei'nin yeni telefonu posterde göründü!
Napster üçüncü kez el değiştirdi
Napster üçüncü kez el değiştirdi
Yoksa geliyor mu? Sony PlayStation 5 için ön sipariş sayfası açtı!
PS5 için kayıtlar resmen başladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.