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  4. Recep İvedik 4 konusu nedir? Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? İşte serinin dördüncü filminin konusu ve oyuncuları

Recep İvedik 4 konusu nedir? Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? İşte serinin dördüncü filminin konusu ve oyuncuları

15.09.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 4 filmi ile ilgili aramalar filmin Fox TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Şahan Gökbakar, İrfan Kangı ve Cem Korkmaz'ın başrolde olduğu ko00medi tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Recep İvedik 4 konusu nedir? Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? İşte serinin dördüncü filminin konusu ve oyuncuları

Recep İvedik 4 filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de ekrana gelecek olan Recep İvedik 4 filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Togan Gökbakar yapıyor. İşte Togan Gökbakar'ın yönettiği Recep İvedik 4 filmi ile ilgili merak edilenler...

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almak ister. Ancak kendi yöntemleriyle arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi Maldivler'de yapılan büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulur.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Ece İncebay

İrfan Kangı

Gülüm Baltacıgil

Cem Korkmaz

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RECEP İVEDİK 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4 filmimin çekimleri Maldivler'de yapıldı. Film, Maldivler'in Robinson ve Fun isimli adalarında çekildi.

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