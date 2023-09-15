Recep İvedik 4 konusu nedir? Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? İşte serinin dördüncü filminin konusu ve oyuncuları

Recep İvedik 4 filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de ekrana gelecek olan Recep İvedik 4 filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Togan Gökbakar yapıyor. İşte Togan Gökbakar'ın yönettiği Recep İvedik 4 filmi ile ilgili merak edilenler...
Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almak ister. Ancak kendi yöntemleriyle arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi Maldivler'de yapılan büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulur.
Şahan Gökbakar
Ece İncebay
İrfan Kangı
Gülüm Baltacıgil
Cem Korkmaz
Recep İvedik 4 filmimin çekimleri Maldivler'de yapıldı. Film, Maldivler'in Robinson ve Fun isimli adalarında çekildi.