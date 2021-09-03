Redmi 10'a kardeş geldi: Redmi 10 Prime tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi 10 özellikleri ve fiyatı ile geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkmıştı. Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, taze duyurulan bu akıllı telefonuna bugün yeni bir kardeş getirdi. Evet, Redmi 10 Prime'dan bahsediyoruz.

REDMI 10 PRIME'IN ÖZELLİKLERİ

Redmi 10 Prime'ın özellikleri arasında 90 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik LCD ekran bulunuyor. Telefon gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alıyor. Redmi 10 Prime, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanı sunuyor. 6.000 mAh bataryaya sahip telefonun ekranındaki nokta çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Redmi 10 Prime'ın arka tarafında 50 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Unutmadan belirtelim, telefonun kutusundan 18W'lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Yazılım tarafında ise Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü var.

REDMI 10 PRIME'IN FİYATI

Redmi 10 Prime'ın fiyatı 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 171 dolar olarak belirlendi.

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model ise yaklaşık 199 dolardan satılacak. Redmi 10 Prime'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

