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Xiaomi, Redmi 10'u resmen tanıttı! Yüksek yenileme hızı var

18.08.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Redmi 10'u görücüye çıkardı. Bir önceki modele kıyasla büyük ilerleme kaydeden Redmi 10, 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Redmi 10'un Türkiye'de satışa çıkması da bekleniyor. Peki Redmi 10'un fiyatı ne kadar, Redmi 10'un özellikleri neler?

Xiaomi, Redmi 10'u resmen tanıttı! Yüksek yenileme hızı var

Redmi akıllı telefonları ile piyasada yer alan etkin oyunculardan biri konumunda. Xiaomi'nin alt markası olan firma, diğer birçok marka gibi uygun fiyatlı modellere odaklanmaya çalışıyor. Bu anlamda markanın Redmi serisi akıllara geliyor. Şimdi ise Redmi 8 ve Redmi 9 gibi dikkat çeken modellere ev sahipliği yapan bu seriye Redmi 10 eklendi.

XIAOMI REDMI 10 TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Redmi 10'un özellikleri arasında 6.5 inçlik FHD+ Nokta Ekran bulunuyor. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı sunabiliyor. Telefon gücünü ise MediaTek Helio G88 işlemcisinden alıyor. Modelin 4 GB + 64 GB dahili depolama, 4 GB + 128 GB dahili depolama ve 6 GB + 128 GB olmak üzere üç farklı seçeneği var. Redmi 10, 18W hızlı şarj ve 9W ters kablolu şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip.

Redmi 10 özellikleri

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Xiaomi Redmi 10'un kameralarına da bakalım. Telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön taraftaki çentikte ise 8MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Çift hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi, yan parmak izi sensörü ve Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü Redmi 10'un diğer özellikleri arasında.

İŞTE REDMI 10'UN FİYATI

Redmi 10, daha önce de söylediğimiz gibi 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB ve 6 GB + 128 GB olmak üzere üç farklı şekilde geliyor. Telefonun yurt dışı fiyatları ise sırasıyla 179 dolar, 199 dolar ve 219 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Redmi 10'un Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

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Ancak Xiaomi Türkiye'nin bu yönde resmi bir açıklaması olmadığını da belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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