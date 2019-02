‘Erkeklerin suratına otur’ çağrılı kampanyası infial yarattı

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ‘Game of Thrones' dizisinin aktrisi Nathalie Emmanuel'in yer aldığı Reebok son reklam kampanyasında "Be More Human" (Daha insan ol) ilkesiyle hareket etti. Emmanuel, kampanyada hırs, dayanıklılık ve kadın gücü teşvikinde bulundu. Firmanın Rusya ofisi aynı kampanya için Instagram'da "Kalıplara sığma" anlamına gelen bir ifade kullandı. Bu görsellerde verilen mesajlarda farklılık görülmedi.

Ancak Rus feminist gazeteci Zalina Marşenkulova'nın yer aldığı bir diğer reklamda İngilizceden çevrildiğinde "Güçlü olduğun için asla özür dileme" anlamına gelen slogan farklı şekilde yorumlandı. Reklamın Rusça versiyonunda "Erkek onayı için diken üstünde oturmaktansa, erkeklerin suratına otur" ifadeleri kullanıldı. Marşenkulova'nın yer aldığı diğer görsellerde "Erkekler ‘Seni kollarımda taşırım' dediğinde tabutta taşındığımı hayal ediyorum" ifadeleri yer aldı. Bu arada bu görsellerin sloganları yazılırken Marşenkulova yardımcı yazarlık yaptı.

Firmanın bir başka reklamında da karma dövüşçü Justyna Graczyk "Kendinizi kesmeyin diye meme uçlarımı kapattım" uyarısında bulundu.