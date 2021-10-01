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Reels artık sadece Instagram’da olmayacak

01.10.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram Reels'da yapılacak değişiklikle birlikte, kullanıcılar doğrudan Facebook’un uygulaması üzerinden Reels oluşturabilecek ve şirket, tüm kullanıcılara Haber Kaynakları'nda kısa biçimli videoları önerecek.

Reels artık sadece Instagram’da olmayacak

Facebook, bir süredir Reels’i Instagram’ın da dışına yaymanın çeşitli yollarını test ediyor. Şirket bu kapsamda geçen ay çapraz paylaşım özelliklerini test etmeye başladı. Şimdi, Instagram’daki Reels içerik oluşturucularının, uygulamayı kullanmasalar bile doğrudan Facebook Haber Kaynağı’nda videolarını tanıtmalarına olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sunacak.

TIKTOK'A KARŞI REELS ATAĞI

Reels, Facebook’un TikTok ile mücadelesinde önemli bir silah niteliğinde. Şirket, hizmete sürekli olarak özellikler ekliyor. Daha fazla kullanıcı çekmek için farklı ödeme vaadiyle içerik oluşturucuları cezbetmeye çalışıyor.

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The Wall Street Journal tarafından bildirilen belgeler, Facebook’un gençleri ve daha genç kullanıcıları platformunda orijinal içerik yayınlamaya teşvik etmek için bir çaba içinde olduğunu gösteriyor. Şirket, gençlerin Facebook uygulamalarından çok daha fazla zaman harcadıkları TikTok’a rakip olmak için elinden geleni yapıyor diyebiliriz.

Facebook’un gençlere uygulamasını kullandırmak için yaptığı teşvikler ortada, ancak gençler TikTok uygulamasını daha çok tercih ediyor. Bu durum kısa sürede de değişecek gibi görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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