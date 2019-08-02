Regl ağrısı neden oluyor, bundan kurtulabilir miyiz?

Yaratılışları gereği kadınlar her ay düzenli olarak adet kanaması görür. Aslında bu kanamanın altındakadınların yumurtalıklarında döngüsel olarak yaşanan üreme ile ilgili mekanizmalar yatmaktadır. Her kadın ayda bir kere yumurta atar, atılan bu yumurta sperm ile döllenirse gebelik olur. Döllenme olmaz ise yumurtlama sonrası oluşan rahim duvarında dökülme yani kanama olur. Bu durumda rahim kanı atmak için kasılır ve yine birtakım kimyasallar salgılanır.

Rahme giden oksijen ve kan miktarı da azalır. Bu da kadınlarda kasık ve karın ağrısı olarak kendini gösterir. Genellikle bu ağrı dayanılabilecek boyutta hafiftir. Bazı kadınlarda ise günlük aktivitelerini kısıtlayacak kadar şiddetli olabilir. Bu durumda bu şiddetli ağrı dismenore olarak adlandırılır. Adet sancısına alt karında ağrı ve kramplar, bulantı-kusma, baş dönmesi, sinirlilik hali ve gerginlik, ishal ve bacaklarda kramplar da eşlik edebilir. Kadınların hayatını zorlaştıran ve mutsuz eden bir durumdur.

Bu sancıların normal olup olmadığını anlamak gerekir. Fizyolojik olabileceği gibi altta yatan bir patoloji de olabilir. Genellikle ilk adet döneminde genç kızlıkta başlayan ağrılar fizyolojiktir ve yaş ileazalabilir. Ancak özellikle orta yaş ile beraber gelen ve siklus (adet) dışında da devam eden ağrılarınaltından rahim tümörü dediğimiz miyom ya da çikolata kisti, yaygın enfeksiyon hatta kanser bile çıkabilir. Bu sebeple ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Tedavi genellikle sebebe yöneliktir. Öncelikle ilaçlar ve ağrıyı azaltan teknikleri içerir.