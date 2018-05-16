Regl döneminde saç boyanır mı, boya tutar mı?

Kadınların saç boyatma konusunda merak ettikleri konuların başında da adet dönemlerinde saç boyanır mı sorusu gelir. Adet döneminde, vücutta hormonal değişiklikler meydana geldiği için bazı kadınlar o dönemde saç boyası kullanmamayı tercih ederler.
Hormon dengelerinin ve vücudun kimyasallara verdiği tepkinin değiştiği bu dönemde tabiki saç boyanabilir ancak, boya diğer zamanlar gibi iyi tutmayabilir hatta çektirdiğiniz fön bu dönemlerde 1-2 saat içinde bozulabilir. Kuaförler de bu dönemde, saçta çok belirgin renk değişimlerinden kaçınmayı ve kuvvetli ürünler kullanmamayı tercih ediyor.
Hormonal değişikliklerin yanında vücut ısı miktarı da artmaktadır. Bu nedenle vücudunuza uygulayacağınız saç boyası gibi herhangi bir kozmetik işlem oluşturacağınız rengi etkileyebilir.
Adet dönemindeyseniz ve saçlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız bu noktalara dikkat edin;
Saç renginde köklü değişimlerden kaçının
Saç rengini tamamen değiştirmek istiyorsanız bunu adet döneminizde yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Adet döneminde vücudunuzun fazla ısınması saç renginizde kızıllanmalara dolayısıyla da istediğiniz renk tonunun tutmasına engel olabilir.
Röfle ve balyaj adet dönemlerinde ideal
Adet döneminizde koyu ve kahverengi tonlu boyalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Ancak açık sarı, platin sarısı gibi renkleri adet dönemlerinde yaptırabilirsiniz. Çünkü, bu dönemlerde vücut ısısı da yüksek olduğundan saç renginizin açılmasına yardımcı olacaktır. Ve saç renginizi açmak için ekstra işlemlerle uğraşmanıza gerek kalmaz. Ancak bu durum tüm kadınlar için geçerli değildir. Bazı kadınlarda bu belirttiğimiz durumlar oluşmaz.
Beyazları kapatmaz
Özellikle saç diplerinde veya saçında beyazı olan kişiler adet dönemlerinde saç boyası yaptırmamaya özen göstermelidirler. Aksi halde yapılan boya bir işe yaramaz, beyazlar saçınızı ne kadar boyarsanız boyayın kapanmaz. 1-veya 2 işlemden sonra saçınızın beyaz kısımlarında istemediğiniz kızıllıklar meydana gelir.
Saç derisinde yanma ve kaşıntı
Adet dönemlerinde ve saçınız temiz olduğunda yaptığınız boya işlemi saç derisinde kaşıntı ve yanma hissinin oluşmasına neden olabilir.
Boya tutsa bile erken akma ihtimali söz konusu olabiliyor
Saçınızı adet döneminizde boyadığınızda , boya tutmuş bile olsa kısa süre içerisinde aktığını görebilme ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir.
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