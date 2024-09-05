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Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 16:51
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Bir dönemin en ünlü haber spikeri ve sunucularından olan Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Reha Muhtar, geçtiğimiz haftalarda evinde düşmüş ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınarak entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu da merak ediliyordu.

İŞTE REHA MUHTAR'IN SAĞLIK DURUMU

Halk TV'nin haberine göre; Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre; 65 yaşındaki Muhtar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

Muhtar'ın ciğerlerindeki rahatsızlığın azaldığı belirtilirken tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

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NE OLMUŞTU?

Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralanmıştı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenilmişti.

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Reha Muhtar sağlık durumu
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