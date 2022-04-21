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Reha Özcan kimdir? Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan nereli ve kaç yaşında? Serhat Özcan'ın kardeşi mi?

21.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Özcan, Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamanın ardından gündem oldu. Çıkan haberler sonrası, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizide ailesine son derece bağlı bir postane müdürü olan Sadık karakterine hayat veren ünlü oyuncunun biyografisi merak konusu oldu. Peki Reha Özcan kimdir? Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan nereli ve kaç yaşında? Serhat Özcan'ın kardeşi mi? İşte detaylar...

Reha Özcan kimdir? Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan nereli ve kaç yaşında? Serhat Özcan'ın kardeşi mi?

Reha Özcan, günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hem kızlarına hem de eşine bağlı bir postane müdürü olan Sadık'a hayat veren ünlü oyuncu, Çalışma Bakanlığı ile MemurSen arasında 10 Mayıs Salı günü yapılacak kritik ek gösterge toplantısı öncesi yaptığı açıklama nedeniyle gündem oldu. Yetenekli ve piyasada iş bulabilen oyuncuların çoğunun emekli olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, kendisinin de 2016'da emekli olduğunu belirterek o günden itibaren çok huzurlu olduğunu vurguladı. Peki Reha Özcan kimdir? Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan nereli ve kaç yaşında? Serhat Özcan'ın kardeşi mi? Ünlü oyuncu ile ilgili detaylar haberimizde...

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir. Kökeni Sinop'un Boyabat ilçesine dayanmaktadır. Tam Adı Ragıp Reha Özcan olarak bilinmektedir.

Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlayan Özcan'ın kendi gibi oyuncu olan Serhat adında bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. 1987 yılında üniversiteden mezun olan Özcan, aynı sene 'Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. Buradaki başarısının ardından 1990-1991 sezonu için İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan başarılı oyuncu, sonraki sezonda ise Antalya'ya yerleşme kararı almıştır.

Antalya'ya yerleştiği yıl, 'Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başlayan Özcan, bunun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Kulübü ile Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda da yönetmen koltuğunda oturmuştur.

2010-2011 sezonunda 'İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan başarılı oyuncu, 2016 yılının Ekim ayında da Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

2016 yılında Ferzen Özpetek'in yönetmen koltuğunda oturmakta olduğu 'İstanbul Kırmızısı' isimli sinema filminde yer almıştır.

Başarılı oyuncu 2017 yılında da senaristliğinde ve yönetmenliğinde Müfit Can Saçıntı'nın olduğu 'Yaşamak Güzel Şey' isimli sinema filmi ile seyirci karşısına çıkmış ve sonraki süreçte çok sayıda dizi ve film projesinde yer almıştır.

Adı Efsane, Karadayı, Suskunlar, Maral: En Güzel Hikayem, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman yapımlarında da çeşitli rollerde yer alan Özcan, şimdilerde ise Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterine hayat vermekte.

REHA ÖZCAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

65 yaşındaki ünlü oyuncu Reha Özcan Bingöllüdür. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özcan birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

REHA ÖZCAN, SERHAT ÖZCAN'IN KARDEŞ Mİ?

Reha Özcan, Bir Demet Tiyatro'daki Tirbüşon rolüyle ünlenen Serhat Süha Özcan'ın kardeşidir.

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Serhat Özcan
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