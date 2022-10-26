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Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'ın sahibi Meta'ya büyük ceza!

26.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'ın ve Instagram'ın sahibi olan Meta'ya büyük para cezası geldi. Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma neticesinde Meta'ya 346.7 milyon liralık idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'ın sahibi Meta'ya büyük ceza!

Son dakika haberi: Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Meta'ya para cezası kesildi. Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC'ye 346 milyon 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

*Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; FACEBOOK’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.


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