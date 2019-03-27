Remedy, Control için resmi çıkış tarihini paylaştı

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak olan oyunda Jesse Faden ana karakterimiz olacak. Control’de, Jesse’nin New York’ta başına yeni geçtiği kurumu (Federal Bureau of Control) birtakım doğaüstü güçler ele geçirince karakterimizle birlikte gizemleri çözmeye çalışırken bir yandan da kontrolü geri almaya çalışacağız. Bunu yaparken elimizde şekilleri değiştirebilen tek bir silah bulunacak ve bütün oyun büronun karanlık koridorlarında geçecek.
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