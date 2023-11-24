RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 24 Kasım 2023 En yeni, resimli, ayetli, ilahili cuma mesajları BURADA!

Resimli cuma mesajları internette araştırılıyor. Cuma mesajı ve sözü göndermek isteyenler en güzel, dualı, anlamlı ve ilahili cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Bir cumaya daha kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslüman vatandaşlar cuma tebriği mesajlarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşacaklar. İşte 24 Kasım Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz, en güzel, resimli, kısa uzun, anlamlı cuma mesajları ve sözleri...

RESİMLİ, YENİ AYETLİ, İLAHİLİ CUMA MESAJLARI

Hayırlı, bereketli, huzurlu ve istifadeli Cumalar. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

"Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…"

"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar."

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (S.A.V) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(C.C) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

Kulluğu, yolunun yolculuğunu ve kullarının sürûrunu umudumuzun ufku ve ruhumuzun huzuru kıl Yâ Rab... Hayırlı Cumalar.









