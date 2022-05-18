Resmen canlı canlı pişti! Polis memuru genç adamın sebebi oldu

Orange County'deki bir benzin istasyonunda çalışan Jean Barretto, yerdeyken bir memurun elektroşok tabancası yerleştirmesi üzerine çıkan patlamada ağır şekilde yandı. Kendisini ve arazi motosikletini çevreleyen en az üç Osceola yardımcısının araçlarından inmesiyle başlayan arbedede genç adam ağır yaralar aldı.

SIFIR TOLERANS

Polisler, Barretto'nun, memurlar tarafından dağıtılan yasaklı bir motosiklet tutkunu etkinliğine katıldığı için hedef alındığı bildirdi. Barretto'nun avukatları, bakanlığın yakın zamanda bu tür buluşmaları yasaklayan sıfır tolerans politikası benimsediğini söyledi.

SORUMLU TUTULMALARINI İSTEDİLER

Osceola County Şerif'in olayı ele alış biçimiyle ilgili şu anda bir iç soruşturma yürütülüyor. Devletin soruşturmayı devralmasını ve ilgili memurları sorumlu tutmasını talep ediyorlar. Memurun kim olduğu henüz belli değil.

Basın açıklamasında, avukatlar şok tabancasının kullanımını "pervasız, aptalca, gereksiz ve ölümcül" olarak nitelendirdi ve Barretto'nun üzerinde silah olmadığı halde neden "askeri taktikler" uygulandığını sorguladı.

ŞERİF OFİSİ YARDIMCI OLMADI

Avukatlar Mark NeJame ve Albert Yonfa, Oscela County Şerif Ofisi vücuda giyilen kamera görüntülerini ve olay raporlarını devretmediği için eleştirdi ve ABD Adalet Bakanlığı'ndan Şerif Ofisi'nin protokolleri, uygulamaları, politikaları ve prosedürlerine müdahale etmesini ve soruşturma başlatmasını istedi. OCSO, yorum talebine henüz yanıt vermedi.

KOMA BEKLENİYOR

Açıklamaya göre Barretto'nun derisinin çoğu yanmış. Hastanede 10 hafta kaldıktan sonra, hayatta kalabilmek için daha yoğun bir tedavi gören genç adamın tıbbi olarak uyarılmış bir komaya girmeye hazırlandığı bildirildi.



