Restoran fişindeki detayı son anda fark etti! Hafta sonu için ekstra para aldılar... Sosyal medyadan böyle ifşa ettiler

Avustralya'da bir restorana giden kadın ana yemek ve gazlı içecekten oluşan hesabını kredi kartıyla ödemek istedi. Ancak ödeme yaptığı anda fişin üzerinde kartla ödeme yaptığı ve hafta sonu olduğu için kendisinden 4 dolar (yaklaşık 131 TL) komisyon ücreti alındığını görünce duruma isyan etti. Kartla ödeme yapanlar için ekstra ücretlere ilişkin herhangi bir uyarı tabelası bulunmadığını iddia eden kadının paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti.

Menüdeki ücretlerde daha fazla ödeme yaptığını görünce komisyonu fark ettiğini dile getiren kullanıcı, "Aslında personel genellikle ek bir ücret olup olmadığını ve ne kadar olduğunu bize önceden bildirirdi" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma yorumlarda tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben hafta sonu ekstra ücret alınmasından da rahatsızım. Restoranda nefes alma komisyonu da alsınlar" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nedenle küçük işletmeler hâlâ sadece nakit çalışmaya devam ediyor" yorumunda bulundu.







