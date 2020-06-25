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Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Reynmen kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Kısa süre önce sevgilisi Doğu Demirkol ile olan birlikteliğini sonlandıran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yaptığı rap parçalarıyla sık sık gündeme gelen YouTuber Reynmen ile görüntülendi. İkilinin bir parkta keyifli dakikalar geçirdiğinin görüntülenmesi üzerine akıllarda sevgili olabilecekleri yönünde soru işaretleri oluştu. Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah sevgilisi kim? İşte detaylar…

Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Reynmen kimdir?

Önceki aylarda ünlü oyuncu Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah’ın ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun bu kez 24 yaşındaki Reynmen lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş ile görüntülenmesi gündem oldu. Bir parkta tenis oynarken çekilen fotoğraflarıyla konuşulan Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen ikilisinden henüz ilişkiyi doğrular ya da yalanlar nitelikte bir açıklama gelmedi. Her iki ismin hayranları da bu görüntülerin duygusal bir ilişkinin sinyalleri olup olmadığını merak ediyor.

Farah Zeynep Abdullah Kimdir?

Farah Zeynep Abdullah ile ilgili en fazla cevap aranan soruların başında “Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında?” sorusu geliyor. 17 Ağustos 1989, İstanbul doğumlu olan Farah Zeynep Abdullah filmleri ve dizileri ile sürekli gündemde olmayı başaran yetenekli oyuncular arasında yer alıyor. “Farah Zeynep Abdullah nereli?” diye merak edenler için ise güzel oyuncunun anne tarafından Boşnak kökenli, baba tarafından ise Arap kökenli olduğu biliniyor. Lise çağındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye yerleşen Farah Zeynep Abdullah, burada tiyatro eğitimi aldı. Üniversiteye başlamak üzereyken oyunculuk kariyeri için kaydını dondurup Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Aylin karakterini canlandırdı. Ünlenmesine büyük katkıları bulunan bu dizinin ardından oyuncu; çok sayıda dizi ve filmde yer aldı. Farah Zeynep Abdullah dizileri ve filmleri arasında Kurt Seyit ve Şura, Unutursam Fısılda, Bir Küçük Eylül Meselesi, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şampiyon ve Arif V 216 bulunuyor. Farah Zeynep Abdullah sevgilisi olduğu bilinen Doğu Demirkol ile kısa süre önce yollarını ayırdı. Güzel oyuncu daha önce oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile bir ilişki yaşamıştı. Farah Zeynep Abdullah boyu 1.6 metredir.

Reynmen Kimdir?

Sosyal medyada Reynmen adıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü YouTuber, videolarının yanı sıra çıkardığı şarkılarla da sıkça gündem oldu. Reynmen gerçek adı; Yusuf Aktaş’tır. Hayranları tarafından “Reynmen nereli?” sorusunun merak edildiği ünlü YouTuber, 1995 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Popüler YouTube videolarının yanı sıra Türkçe rap türünde yaptığı şarkılarıyla da gündem olan ünlü isim; özellikle Hadise Reynmen şarkısıyla bir video paylaştığında sosyal medyada günlerce konuşuldu. Reynmen Ela, Leila ve Dolunay parçalarıyla çok sayıda dinleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Daha önce Bahar Şahin Reynmen aşkı, magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Bu kez “Reynmen’in yeni sevgilisi Farah Zeynep Abdullah mı?” sorusu hayranlarını fazlasıyla meraklandırılıyor. Henüz iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Reynmen Ne Demek?

Ünlü YouTuber’ın kullandığı takma ismi ilk kez duyanlar “Reynmen anlamı nedir?” sorusunu soruyor. Daha önce “yağmur adam” anlamına geldiği yönünde söylentiler dolaşan isimle takma isimle alakalı en doğru bilgi yine ünlü YouTuber’dan geldi. Reynmen; “reyn” kelimesinin kir, leke ve gönül karası anlamına geldiğini, “men” kelimesinin ise “engellemek” anlamını taşıdığını ifade etti. Dolayısıyla Reynmen’in sosyal medyada kullanmak üzere kendisi için seçtiği bir takma ismin, günahları, gönül kirliliğini ve kalp katılığı engellemek anlamını taşıdığı anlaşıldı.

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