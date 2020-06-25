Reynmen ile Farah Zeynep Abdullah sevgili mi? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Reynmen kimdir?

Önceki aylarda ünlü oyuncu Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah’ın ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun bu kez 24 yaşındaki Reynmen lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş ile görüntülenmesi gündem oldu. Bir parkta tenis oynarken çekilen fotoğraflarıyla konuşulan Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen ikilisinden henüz ilişkiyi doğrular ya da yalanlar nitelikte bir açıklama gelmedi. Her iki ismin hayranları da bu görüntülerin duygusal bir ilişkinin sinyalleri olup olmadığını merak ediyor.

Farah Zeynep Abdullah Kimdir?

Farah Zeynep Abdullah ile ilgili en fazla cevap aranan soruların başında “Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında?” sorusu geliyor. 17 Ağustos 1989, İstanbul doğumlu olan Farah Zeynep Abdullah filmleri ve dizileri ile sürekli gündemde olmayı başaran yetenekli oyuncular arasında yer alıyor. “Farah Zeynep Abdullah nereli?” diye merak edenler için ise güzel oyuncunun anne tarafından Boşnak kökenli, baba tarafından ise Arap kökenli olduğu biliniyor. Lise çağındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye yerleşen Farah Zeynep Abdullah, burada tiyatro eğitimi aldı. Üniversiteye başlamak üzereyken oyunculuk kariyeri için kaydını dondurup Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Aylin karakterini canlandırdı. Ünlenmesine büyük katkıları bulunan bu dizinin ardından oyuncu; çok sayıda dizi ve filmde yer aldı. Farah Zeynep Abdullah dizileri ve filmleri arasında Kurt Seyit ve Şura, Unutursam Fısılda, Bir Küçük Eylül Meselesi, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şampiyon ve Arif V 216 bulunuyor. Farah Zeynep Abdullah sevgilisi olduğu bilinen Doğu Demirkol ile kısa süre önce yollarını ayırdı. Güzel oyuncu daha önce oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile bir ilişki yaşamıştı. Farah Zeynep Abdullah boyu 1.6 metredir.